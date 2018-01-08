В Совете Федерации заявили о возможном выходе России из ВТО
Это может произойти, если будет удовлетворен иск ЕС о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год, сказал РИА первый замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Сергей Калашников. Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно вне логики законодательства, связанного с Всемирной торговой организацией. Жалоба ЕС была подана в арбитраж из-за ограничений на поставки свинины в Россию.
Комментарии6
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udalennyi2 08 января 2018 | 04:12
Заплатят штраф и пускай уе..ют на..
brandfa 08 января 2018 | 04:20
udalennyi2: вот лично я, как рядовой гражданин, не почувствовал на себе никаких плюсов от вступления России в ВТО - цены и их рост как были до, так и остались после. Так что можно выходить, главное, чтобы после выхода, цены не поднялись, что по правилам российского абсурда очень даже может быть.
grossalex112017 08 января 2018 | 04:30
brandfa: Как только РФушка выйдет из ВТО, то сразу же попадет под ограничения. Если в связи с Крымом были приняты секторальные ограничения, то при выходе будут тотальные - тупо сократятся квоты на продажу всего.
Между тем запрет на поставки мясных продуктов из ЕС был введен еще за полгода до Крыма. Примерно как в истории с Боржоми, молдавскими винами.
А мсяо у ваш рашкованы подорожает;)) Читайте новости на РБК ;))
grossalex112017 08 января 2018 | 04:33
brandfa: Ты же не занят в металлорургии или производстве удобрений или других отраслях ориентированных на экспорт продукции глубокой переработки. Цены то может и не вырастут особо, но покупать будет не на что ;))
pmasel 08 января 2018 | 04:22
Опять путают сенаторы мокрое с холодным. Санкции в ту пору были введены против физ. лиц. А Антисанкции в чистом виде протекционизм, причем никто этого и не скрывает когда говорит об импортозамещении.
salut__521 08 января 2018 | 04:28
Путриоты с упорством баранов пужают евросоюзовского ежа голой фашистской жопой...