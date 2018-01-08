В Совете Федерации заявили о возможном выходе России из ВТО

Это может произойти, если будет удовлетворен иск ЕС о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год, сказал РИА первый замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Сергей Калашников. Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно вне логики законодательства, связанного с Всемирной торговой организацией. Жалоба ЕС была подана в арбитраж из-за ограничений на поставки свинины в Россию.