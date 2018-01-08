Акция против сексуального насилия прошла перед вручением премии «Золотой глобус»

Как сообщает «Голливуд репортер», активистки появились вместе с известными актрисами. Как сообщила Эн-би-си, номинанты на «Золотой глобус» договорились одеться в черное на нынешнюю церемонию, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия.

На «Золотой глобус» претендует и картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева.