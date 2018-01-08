Британская рок-группа Radiohead собирается судиться с певицей Ланой Дель Рей

Музыкант Том Йорк обвинил ее в плагиате. В группе считают, что в песне Get Free с пятого альбома Ланы Дель Рей есть заимствования из хита Creep, пишет газета Sun. В своем «Твиттере» певица подтвердила, что готова к встрече в суде.