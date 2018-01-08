Британская рок-группа Radiohead собирается судиться с певицей Ланой Дель Рей
Музыкант Том Йорк обвинил ее в плагиате. В группе считают, что в песне Get Free с пятого альбома Ланы Дель Рей есть заимствования из хита Creep, пишет газета Sun. В своем «Твиттере» певица подтвердила, что готова к встрече в суде.
Комментарии3
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zemljanka 08 января 2018 | 03:46
Жаба на горло песни надавила
zemljanka 08 января 2018 | 03:50
Всем - вдохновения!
Новых хитов.
Без судов.
serhio_25__ 08 января 2018 | 04:08
zemljanka: Честно говоря песня один в один.