В парламенте Германии предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками
С инициативой выступил заместитель председателя бундестага Томас Опперман. При этом в интервью газете «Вельт» он высказался за увеличение одного срока с 4 лет до 5. Ангела Меркель занимает должность канцлера уже 12 лет и намерена снова возглавить правительство Германии на ближайшие 4 года. Спустя более трех месяцев после парламентских выборов правительство не сформировано. Накануне прошел первый раунд переговоров о создании коалиции.
Комментарии3
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zemljanka 08 января 2018 | 03:43
Второй Ангелы ни у Германии, ни у человечества никогда не будет. Так что правильно - ограничить срок. На будущее.
spb_aborigen 08 января 2018 | 03:48
Господа немцы, просто впишите в статью о сроках одно слово - ПОДРЯД и можно продолжать эти подряды бесконечно!
spb_aborigen 08 января 2018 | 03:50
Буквально - подряд за подрядом!)