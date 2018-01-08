В парламенте Германии предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками

С инициативой выступил заместитель председателя бундестага Томас Опперман. При этом в интервью газете «Вельт» он высказался за увеличение одного срока с 4 лет до 5. Ангела Меркель занимает должность канцлера уже 12 лет и намерена снова возглавить правительство Германии на ближайшие 4 года. Спустя более трех месяцев после парламентских выборов правительство не сформировано. Накануне прошел первый раунд переговоров о создании коалиции.