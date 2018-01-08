Адвокат Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию о его задержании в Иране

Это сообщает новостной портал «Эрем ньюс». Ранее газета «Аль-Кудс аль-Араби» со ссылкой на источники написала, что бывший президент Ирана был задержан в Ширазе за поддержку протестующих. За неделю уличных демонстраций в столкновениях в Иране погибли более 20 человек, задержаны были около пятисот.