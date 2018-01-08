Адвокат Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию о его задержании в Иране
Это сообщает новостной портал «Эрем ньюс». Ранее газета «Аль-Кудс аль-Араби» со ссылкой на источники написала, что бывший президент Ирана был задержан в Ширазе за поддержку протестующих. За неделю уличных демонстраций в столкновениях в Иране погибли более 20 человек, задержаны были около пятисот.
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zemljanka 08 января 2018 | 03:33
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