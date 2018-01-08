В Киеве неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры
с В российском посольстве сообщили ТАСС, что здание обклеили антироссийскими листовками и тем самым причинили ему материальный ущерб. Нападение произошло в ночь на воскресенье.
Комментарии6
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halifax 08 января 2018 | 03:33
россияне ответят мочой?
danko_wbane 08 января 2018 | 04:21
halifax: известные. А ты можешь сразу в штаны наложить.
r88w556xl4 08 января 2018 | 03:33
Макаки приобщились к "европейским ценностям" и начали крушить, сносить, разрушать, обливать. Как макаку не назови, по своей сути она остаётся макакой.
opiatnovyi63 08 января 2018 | 03:38
Российский Центр науки и культуры?В Киеве?? В самой России давно нет ни науки , ни культуры!
neon001 08 января 2018 | 04:04
opiatnovyi63: да, тоже удивился. этот центр содержится из бюджета рф?? интересно, сколько такого распильного фейк-дерьма по всем миру... русские дома, центры культуры?
estamp 08 января 2018 | 04:16
Вот это перемога так перемога. Украина еще на шаг, нет, на два приблизилась к возврату Крыма. А когда его сожгу, то счет до этого знаменательного события пойдет на часы.