В президентских выборах будут участвовать не больше 15 самовыдвиженцев

ЦИК накануне завершил прием у них документов. Как передает ТАСС, семи претендентам было отказано. В частности, ЦИК не допустил к выборам Алексея Навального из-за непогашенной судимости. Сам политик считает, что это противоречит Конституции. Верховный суд дважды отклонил его жалобы.