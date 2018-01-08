В президентских выборах будут участвовать не больше 15 самовыдвиженцев
ЦИК накануне завершил прием у них документов. Как передает ТАСС, семи претендентам было отказано. В частности, ЦИК не допустил к выборам Алексея Навального из-за непогашенной судимости. Сам политик считает, что это противоречит Конституции. Верховный суд дважды отклонил его жалобы.
Комментарии3
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zemljanka 08 января 2018 | 03:31
Кардебалет.
r88w556xl4 08 января 2018 | 03:31
Не был бы Навальный уголовником, тоже бы участвовал.
brandfa 08 января 2018 | 04:34
r88w556xl4: не боялся бы кремль Навального - не был бы Навальный уголовником. Существовали бы в России независимые суды - не был бы Навальный уголовником. Было бы в России поменьше терпил - не был бы Навальный уголовником. А так имеем то, что имеем: "уголовника" Навального, и перевыборы Путина.