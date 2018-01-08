Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» победил московский ЦСКА

Матч Единой лиги ВТБ завершился в столице со счетом 90:79. ЦСКА потерпел первое поражение на турнире в текущем сезоне, но сохранил лидерство в турнирной таблице с 10 победами. «Локомотив-Кубань» занимает второе место, у команды девять побед. В следующем матче армейцы 14 января на выезде сыграют с «Зенитом», а «Локомотив Кубань» в этот же день дома встретится с эстонским «Калевом».