Аэропорт Тбилиси прекратил работу из-за сильного тумана
Он будет закрыт как минимум до 9 утра, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию аэропорта. Отменены 10 рейсов, еще несколько задержаны как на прилет, так и на вылет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Он будет закрыт как минимум до 9 утра, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию аэропорта. Отменены 10 рейсов, еще несколько задержаны как на прилет, так и на вылет.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт