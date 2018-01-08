Патриарх Кирилл рассказал бездомным о своем опыте бедности
По словам предстоятеля РПЦ, детство он провел в коммунальной квартире и в 15 лет ушел из дома, чтобы зарабатывать на хлеб, передает «Интерфакс». Патриарх по случаю Рождества посетил в Москве центр помощи бездомным.
Комментарии17
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opupevshy 08 января 2018 | 02:38
...Бездомные перекрестились и поняли,что у них не так всё плохо в жизни.Конец сказки....
polsan 08 января 2018 | 02:41
opupevshy: Он должен был и рассказать, как он стал богатым и за чей счёт, а то картина получается какая -то не дописанная, как бы маслом! ))
scandal_ 08 января 2018 | 02:50
Из грязи в князи..как в сказке...
Сказка ложь, да в ней намек...
А чей же потолок потёк?
Время иска не истек.
fresh_breeze 08 января 2018 | 02:51
polsan:
Думаете, он тоже на залоговых аукционах разжирел? С чего взяли, что он богатый? Организация, во главе которой он находится, действительно не бедная. Но сравнивать его с теми, кто обокрал население бывшего СССР ещё в 1990-х, нельзя.
РПЦ была и до 1991 г., она и тогда располагала большой собственностью. Распропагандируйте её паству (если получится) и
РПЦ обеднеет.
Одним словом, пусть каждый сам решает, в кого ему верить и кому платить за отправление культа.
oleg_andreevich 08 января 2018 | 03:10
fresh_breeze: вы уверены, что РПЦ живёт на пожертвования прихожан?
irina54 08 января 2018 | 03:51
oleg_andreevich: "Блажен, кто верует -
Тепло ему на свете" ©
ginbin_ 08 января 2018 | 03:27
fresh_breeze: А, что табачному ещё рассказывать, как в 90е табаком и спиртом барыжил беспошлинно?
oldpartizan 08 января 2018 | 02:57
я шшаз расплачусь ...
salut__521 08 января 2018 | 02:50
Гундяй бездомным (по секрету):— Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. И никто за все эти годы не мог огорчить её до смерти. А я стал попом и смог!..
oxyet 08 января 2018 | 02:52
Это, что? ПРОСТО нет СЛОВ. Суки хотят сказать, что быть сукой свято?
zemljanka 08 января 2018 | 03:01
Сокровенным.
vedma2017 08 января 2018 | 03:12
А зарабатывать на хлеб ушел в кгб ?
oleg_andreevich 08 января 2018 | 03:16
Благословил подростков на побег из дома?
oleg_kievlyanin 08 января 2018 | 03:16
Как в анекдоте: "у одних суп жилкий, у других жемчуг мелкий"
Или пыль мелкая, в смысле нанопыль.
peresvet73 08 января 2018 | 03:21
У каждого своё горе: у кого-то щи пустые. а у кого-то жемчуг мелкий.
boda 08 января 2018 | 03:29
Т.е. бездомным быть нормально, так сказать обычный старт для восхождения "из грязи в князи".
kaputvsemu 08 января 2018 | 04:06
- Господи, да неужто правда?
- Правда!
- Да брешет Кирюха.
- Я ему сам поначалу не поверил! Глянул в стороны... Иииии! Гроб с покойничком... летает над крестами. А вдоль дороги... мёртвые с косами стоять... И тишина! Тишина...