Глава ЦРУ заявил, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс
Они пройдут в ноябре этого года. Майкл Помпео в интервью каналу CBS отметил, что Россия пыталась десятилетиями вмешаться в американские выборы. Расследование о возможном влиянии Москвы на президентские выборы в США продолжает вести ФБР.
Комментарии5
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catpcat 08 января 2018 | 02:38
Stupid,Mikle
indeezjoe 08 января 2018 | 02:48
Когда они уже начнут из окон выпрыгивать, как Джимми Форестолл, с криками "Русские идут!"...
;-))
zemljanka 08 января 2018 | 02:51
Запросто.
serhio_25__ 08 января 2018 | 04:06
zemljanka: Говно вопрос. Путин проведет туда Едро и ЛДПР для смеха.
"Россия пыталась десятилетиями вмешаться в американские выборы"" - неужели и Ельцин с Горбачевым вмешивался, о ужас.
minerr 08 января 2018 | 02:53
А в чем проблема - пропечатал в Фейсбуке рекламу за 20 баксов и , бац, ты уже мешался в американские выборы.