В Совете Федерации заявили о возможном выходе России из ВТО
Это может произойти, если будет удовлетворен иск ЕС о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год, сказал РИА первый замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Сергей Калашников. Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно вне логики законодательства, связанного с Всемирной торговой организацией. Жалоба ЕС была подана в арбитраж из-за ограничений на поставки свинины в Россию.
Комментарии47
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davi__koloradov 08 января 2018 | 02:36
Пральна! Валите из ВТО, из ПАСЕ, вообще из всех международных организаций. Квакайте друг на друга в мордовских болотах. Такова доля изгоя.
r88w556xl4 08 января 2018 | 02:47
davi__koloradov: Когда функции этих организаций политизированны и обслуживают внешнеполитические интересы одной фашистской страны, то какой смысл в них оставаться. Ради уплаты членских взносов? так пусть фашистская страна-их хозяин и платит взносы, она богатая.
kondrakr 08 января 2018 | 03:07
r88w556xl4: Вам же уже сказали, что ваш уход никого не огорчит. Скатертью дорога.
r88w556xl4 08 января 2018 | 03:15
kondrakr: В политике нет слова "огорчить", есть только слово "выгода". Потери России за пятилетнее членство в ВТО составили 871 млрд. рублей, очевидных выгод при этом отмечено не было. По прогнозу до 2020 года, потери в добавленной стоимости российской экономики составят 12−14 трлн. рублей, потери рабочих мест - 1,9 млн.
kondrakr 08 января 2018 | 03:37
r88w556xl4: Их не было отмечено, поскольку для России с сегодняшней структурой её экономики, никаких выгод в участии в ВТО и нет. Вступление в ВТО было блажью Путина, который хотел, чтобы у него всё было "как у больших".
r88w556xl4 08 января 2018 | 03:41
kondrakr: Потому что Россия - не аграрная страна, потому и не отмечено. Для ресурсодобывающих стран что есть ВТО, что его нет - всё одно. Если Россия выйдет из ВТО с намерением развития собственного производства, то этот выход ему будет только в плюс.
leda53 08 января 2018 | 03:55
r88w556xl4: Это во многом справедливо. Когда Россия рвалась в ВТО, её лидеры лелеяли надежду, что страна технологически разовьётся, и членство в ВТО будет ей подспорьем. Но, видно, надежду потеряли напрочь. Тогда, в самом деле, надо выходить: сырьевым придаткам незачем формировать экономическую политику в мире. да и слушать мнение придатка никто никогда не будет.
kondrakr 08 января 2018 | 04:23
r88w556xl4: Именно на это тут все и намекают. Ни Россия не нужна в ВТО никому, ни России этот ВТО не сдался.
ltvjrhfn1 08 января 2018 | 03:18
kondrakr:
Зато теперь видно что из себя представляет так называемый его величество рынок. Без политики и без пристрастий.
Хавальник бы начистить вашей мишпухе когда за него агитировали..
neon001 08 января 2018 | 03:44
ltvjrhfn1: с их политикой в их странах живут хорошо. с нашей политикой (особопутной) живут плохо и пытаются ее изгнать как можно быстрей (пол европы периода ссср, прибалтика, украина). на этом фоне претензии о политизированности выглядят смешно. тем же самым занимаются в кндр, иране итд..
spb_aborigen 08 января 2018 | 03:26
Да скатертью дорога, Вафлентина Ивановна)
rtur100 08 января 2018 | 03:54
r88w556xl4: умник. 15 лет добивались вхождения в вто, а теперь невыгодно? и не надо ля-ля, что эта организация стала политизирована за последние 3 года
oldpartizan 08 января 2018 | 03:04
davi__koloradov: продуктовые карточки?
ivan127_4 08 января 2018 | 02:40
Давно пора -"джентльмены" не выполняют собственные правила. Чего от них ждать?
indeezjoe 08 января 2018 | 02:42
А чего в Европе ждали в ответ на свинское отношение и санкции из-за Украины? Эмбарго на поставку европейской свинины - все логично... Пусть им Дядя Сэм за это свинство доплачивает...
;-))
kostia1971 08 января 2018 | 02:54
indeezjoe: А ты чего ждал,когда путин полез в Украину? Приходов в бюджет и укрепления рубля? Всё логично, нарушил международные нормы получи санкции. Ввел необоснованные ограничения,получи суд,и выплаты.
Выйдешь из ВТО , не сможешь отстаивать интересы своих экспортеров,потеряешь еще больше.
Дядя Сэм .может только добавить геморроя .Дяде Вове )))
indeezjoe 08 января 2018 | 03:02
kostia1971: Если ЕС создаст прецедент компенсации ущерба из-за запрета поставок, то Россия сможет, основываясь на этом прецеденте подавать иски против ЕС буквально по каждой позиции, по которой Евросоюз ограничил торговые возможности РФ по внешней торговли со странами ЕС. И суммарный иск РФ против ЕС будет гораздо больше...
;-))
oldpartizan 08 января 2018 | 03:07
indeezjoe: ещё иски за крым не подали.
да и палестину содержать теперь кто будет?
indeezjoe 08 января 2018 | 03:22
oldpartizan: Главное, вы там, в нэньке, держите свой дырявый карман шире - авось что-то перепадет? И губешки чуть подберите, а то уже на пол-Европы раскатали...
;-))
kondrakr 08 января 2018 | 03:11
indeezjoe: Иск-то может быть больше хоть в сто раз. Просто он будет несостоятельным и вам придется заплатить издержки. Иски это такое дело...
indeezjoe 08 января 2018 | 03:24
kondrakr: Да, тут уже Порошенко хвалился своими "пэрэмогами" в евроарбитраже... Они теперь заплатят России "трошки меньше" за газ...
;-))
kondrakr 08 января 2018 | 03:34
indeezjoe: Я охотно верю, что юристы российского правительства, даже, получше украинских (не говорю уж о нигерийских и йеменских). Но, как бы повежливее сказать.....? Это не самое великое достижение.
leda53 08 января 2018 | 03:36
indeezjoe: А иски часом не в Басманный суд будет подавать? Ну, те, которые , "гораздо больше"?
Дело в том, что санкции не противоречат уставу ВТО, а вот эмбарго противоречит.
Иногда адекватность не помешала бы...
ВВП ЕС в 2016 - 16,408,364 $
ВВП РФ в 2016 1,283,162 $ (МВФ).
То есть больше почти в 13 раз.
Не Слон и Моська, конечно, но где-то близко...
Про технологическое отставание и не говорю.
kondrakr 08 января 2018 | 03:09
indeezjoe: Чего они хотят - их дело. А ваш выбор - платить или уматывать. Simple.
indeezjoe 08 января 2018 | 03:16
kondrakr: Вы забываете, что ВТО - не европейская организация и до сих пор ВТО всячески избегало лезть в политику и создавать политические прецеденты... Иначе тут могут многое вспомнить, и не только Европе...
;-))
kondrakr 08 января 2018 | 03:29
indeezjoe: Я не думаю, что кого-то в ЕС или ВТО впечатлят угрозы "вспомнить". Скорее всего, всё будет как с МОК/ВАДА. Россия или заплатит и останется в ВТО, или откажется платить и вылетит.
indeezjoe 08 января 2018 | 03:41
kondrakr: Знакомые мечты белоленточника... Ну помечтайте пока...
Как намедни сказал глава Adidas Каспер Рорштед: "От антироссийских санкций рабочие места исчезают у нас"...
;-))
ltvjrhfn1 08 января 2018 | 03:20
kondrakr:
ну тогда не пищи когда вашу болотную шушеру вертикальные имеют во все дыры) Что хотят то и делают.
kondrakr 08 января 2018 | 03:31
ltvjrhfn1: То есть, "вертикальные" перестанут насиловать свою страну, если я, вдруг, изменю своё мнение? :-D
oxyet 08 января 2018 | 02:48
А ещё, сами нагадим перед собственной дверью, что уже сделали, и обвиним всех в этом кого угодно, только не себя! У-РР-А! Страна победившего идиотизма под руководством недомерка! Всю жизнь мечтал об этом. Как же я счастлив! Сука, пересидент, ещё срок идиоитизма, У-РР-А!
leda53 08 января 2018 | 02:49
Г-н Калашников странен: санкции не имеют отношения к деятельности и нормам ВТО, а ответное эмбарго имеет. Какой такой логики он не находит?
Выход, согласно Уставу, возможен по истечении 6 месяцев со дня официального заявления страны-члена о выходе. За эти 6 месяцев ВТО вправе накладывать санкции согласно собственным нормам.
indeezjoe 08 января 2018 | 03:11
leda53: Правильно, не имеют. Но санитарный запрет, наложенный из-за африканской чумы свиней в Литве был снят и дальнейший запрет поставок осуществлялся в рамках ответного эмбарго.
Поэтому в данном случае арбитраж ВТО должен будет перевести рассмотрение дела из плоскости фитосанитарных требований в плоскость санкционных требований и решений.
«Россия будет иметь стопроцентное право взыскать все свои убытки из-за введения санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. А экономика России в значительно большем размере понесла ущерб от введения этих санкций, и иск России будет существенно выше» - считают юристы.
kondrakr 08 января 2018 | 03:20
indeezjoe: Ну, если так, то вы же обогатитесь на этих исках! :-) Смело платите штрафы и вчиняйте встречные иски. После этого останется только ждать и держать карман шире.
indeezjoe 08 января 2018 | 03:30
kondrakr: Это вы с хохлами перепутали на счет широких дырявых карманов... А России чужого не надо, но и своего не отдадим... Много раз доказывали... Плохо, что у европейцев короткая память...
;-))
leda53 08 января 2018 | 03:48
indeezjoe: "Много раз доказывали"
Вообще, для государства, которое ухитрилось распасться два раза за одно столетие, заявление такое - бодрое.
А уж где доказывали "много раз", имея ВВП на душу на уровне Габона и сильно ниже беднючей Турции и ума не приложу.
leda53 08 января 2018 | 03:40
indeezjoe: Да уж. kondrakr прав: чего так возбудились, и Калашников, в первую очередь?
Самое то - оставаться в ВТО и стричь купоны, выигрывая иск за иском. Калашников, наверно, враг России, как и все, кто за выход из ВТО - ну не хотят, чтобы Россия обогащалась.
indeezjoe 08 января 2018 | 03:48
leda53: Ну Калашников-то - коммунист и изначально был против вступления в ВТО, как и вся КПРФ, так что он, как минимум, последователен.
А что касается иска, то он будет рассмотрен в течении 60 дней и в зависимости от решения предусмотрены самые разные варианты...
Так что вы, доброхоты белоленточные, рано засуетились ванговать...
;-))
halifax 08 января 2018 | 02:51
этот иск такое деликатное "извольте выйти вон?"
mickey 08 января 2018 | 02:52
Ну-ну. После выхода, как раз, начнется все самое интересное...
vit0nix 08 января 2018 | 02:55
конечно вне, ЕС ввело санкции против нескольких особ приближенных к императору, в ответ император ввел продовольственные санкции, и это конечно никак не касается торговли и наших обязательств в ВТО. А учитывая что до этого сам император в это самое ВТО очень хотел, то это все лишний раз показывает всю мудрость и последовательность нашего дорого императора да правит он вечно.
zemljanka 08 января 2018 | 02:56
Совету федерации своих свиней достато
salut__521 08 января 2018 | 03:01
//Совете Федерации заявили о возможном выходе России из ВТО//
Ну милости просим, говняшка, выйдите вон. Кстати, топорик вам остренький не подать, чтоб сучок чуток подрубить?..
mlt1986m2 08 января 2018 | 03:11
salut__521: // Кстати, топорик вам остренький не подать, чтоб сучок чуток подрубить?..//
...
Да не суетись , хлопчик.
Россия входила в ВТО вовсе не затем , чтоб киевских нацистов содержать. Ежели насадить кого на сук , так у нас и своих топориков предостаточно.
point3d 08 января 2018 | 03:14
Организация то кстати дерьмовая, как и все к чему приложили руку леваки.
Никакой реальной пользы простому человеку от нее нет.
aleksandrfedorov 08 января 2018 | 03:15
"Назло маме отморожу уши", или "будем бомбить Воронеж": Власти России от бессилия не знают, что бы придумать, чем бы насолить пендосам и гейропе, но сами они только себе хуже сделают.
solonko 08 января 2018 | 03:31
ВТО - это набор правил международной торговли. А теперь вопрос - где Россия и где какие угодно правила? Вот то то же.
Так что, россияне, выходите из ВТО, это будет по честному. Хоть что-то по честному. И поработайте над собой ещё немного и через какие-то пятьдесят лет сможете начинать по-новому присоединяться к международным организациям цивилизованных стран. Или я слишком оптимистичен?
hanghin 08 января 2018 | 03:50
Как запрещать продажу турбин от сименс, так никакой ВТО, а как им запретили барыжить мясоv в России так ВТО