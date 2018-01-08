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01:13, 08 января 2018

Экипаж Эдуарда Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

Россияне на КамАзе прошли 267 км за 3 часа 24 минуты. Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Спустя пять лет маршрут «Дакара» вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Комментарии

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zemljanka 08 января 2018 | 01:16

Поздравления!

hrenvam 08 января 2018 | 01:25

Одного не пойму, почему при таком успехе весь мир не покупает Камазы тысячами ?

grossalex112017 08 января 2018 | 01:50

hrenvam: Просто потому, что боевой Дакаровский Камаз отличается от серийного как Тесла от Лады Калина ;))

sunfet 08 января 2018 | 02:06

Надо проверить Камазы на допинг.

vitgenson 08 января 2018 | 02:48

эти фуфлыжные камазы и даром никому не нужны. их даже отсталая африка перестала покупать сто лет назад

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