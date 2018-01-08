Экипаж Эдуарда Николаева победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»
Россияне на КамАзе прошли 267 км за 3 часа 24 минуты. Экипаж Николаева лидирует в общем зачете. Спустя пять лет маршрут «Дакара» вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Комментарии5
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zemljanka 08 января 2018 | 01:16
Поздравления!
hrenvam 08 января 2018 | 01:25
Одного не пойму, почему при таком успехе весь мир не покупает Камазы тысячами ?
grossalex112017 08 января 2018 | 01:50
hrenvam: Просто потому, что боевой Дакаровский Камаз отличается от серийного как Тесла от Лады Калина ;))
sunfet 08 января 2018 | 02:06
Надо проверить Камазы на допинг.
vitgenson 08 января 2018 | 02:48
эти фуфлыжные камазы и даром никому не нужны. их даже отсталая африка перестала покупать сто лет назад