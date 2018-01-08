Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода
Произошло подтопление, говорится в «Твиттере» администрации. Аэропорт имени Джона Кеннеди работает с большими перебоями после временно закрытия в четверг из-за снегопада.
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Произошло подтопление, говорится в «Твиттере» администрации. Аэропорт имени Джона Кеннеди работает с большими перебоями после временно закрытия в четверг из-за снегопада.
Комментарии4
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ivan127_4 08 января 2018 | 01:15
Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода
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Пришел сантехник, посмотрел и говорит:"Да тут всю систему менять нужно"
metalag 08 января 2018 | 01:34
ivan127_4: Ну не привыкли они к морозам.
captainobvious 08 января 2018 | 02:05
ну, если их хваленая инфраструктура не выдерживает легкого бодрящего морозца в -8 С, то я уже и не знаю, как они в таком случае ещё с 50-х годов нас завоевывать собирались ))
indeezjoe 08 января 2018 | 02:33
Это еще не все... 100 млн человек столкнулись с проблемами из-за экстремально холодной погоды, которая наступила на восточном побережье США. Медицинские учреждения работают с повышенной нагрузкой в связи с нарастающим потоком пациентов с обморожением.
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;-))