В Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 автомобилей
Это произошло накануне на трассе М-1 в районе города Ярцева. Пострадали три человека, передает ТАСС. По факту ДТП полиция проводит проверку.
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Это произошло накануне на трассе М-1 в районе города Ярцева. Пострадали три человека, передает ТАСС. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Комментарии1
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lopuxx 08 января 2018 | 01:33
18 жоповозов