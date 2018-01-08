Самым распространенным преступлением в 2017 году в России стало мошенничество
Это сообщили в Генпрокуратуре. Наибольший рост таких преступлений зафиксировали в Саратовской и Калининградской областях, а также в Петербурге.
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Это сообщили в Генпрокуратуре. Наибольший рост таких преступлений зафиксировали в Саратовской и Калининградской областях, а также в Петербурге.
Комментарии4
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serhio_25__ 08 января 2018 | 01:58
""Самым распространенным преступлением в 2017 году в России стало мошенничество"" - "президент" Алеша много сделал для этого. Человек заведомо не имеющий право баллотироваться в президенты РФ нехило с малолеток собрал на предвыборную компанию и отдавать денег не будет. Более того, сейчас Леха собирает деньги себе на вертолетик, хотя спрашивается - а где собранные деньги на предвыборную компанию, которой не будет? Но малолетние лохи такого у Леши не спросят, а понесут денег снова.
tvitov66 08 января 2018 | 02:32
serhio_25__: все в мире относительно ... относительно миллиардов что стырили ближайшие друзья нацЛидера и вывезли в офшоры Навальный просто ангел
dan777 08 января 2018 | 02:49
мошенничество основная статья по отжатию бизнеса. так что не удивительно.
scandal_ 08 января 2018 | 02:53
Страна ЖиВ.