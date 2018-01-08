Адвокат Махмуда Ахмадинежада опроверг информацию о его задержании в Иране
Это сообщает новостной портал «Эрем ньюс». Ранее газета «Аль-Кудс аль-Араби» со ссылкой на источники написала, что бывший президент Ирана был задержан в Ширазе за поддержку протестующих. За неделю уличных демонстраций в столкновениях в Иране погибли более 20 человек, задержаны были около пятисот.
Комментарии2
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indeezjoe 08 января 2018 | 01:47
А Эхо Москвы фактчекингом вообще не занимается и охотно публикует любые утки и вбросы - лишь бы хайпануть... Желтое Эхо Москвы!...
;-))
fresh_breeze 08 января 2018 | 01:48
Арабской газете, находящейся в Лондоне, поди, лучше знать, где находится Махмуд А., чем его адвокату.
Наверное, и сам Махмуд А. не знает, где он, а вот арабская газета в Лондоне знает.
Так бывает; то ли лондонский воздух делает людей пророками, то ли что-то другое. Но в Лондоне живут и те, кто точно знает всё и о России, в том числе и то, каким путём ей нужно идти.