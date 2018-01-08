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01:10, 08 января 2018

В Киеве неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры

Это представительство федерального агентства по делам соотечественников. В российском посольстве сообщили ТАСС, что здание обклеили антироссийскими листовками и тем самым причинили ему материальный ущерб. Нападение произошло в ночь на воскресенье.

Комментарии

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drgonish 08 января 2018 | 01:17

[В Киеве облили краской здание Российского центра науки и культуры]

"Это очень хорошо, даже очень хорошо" (c) Золотой Ключик

minerr 08 января 2018 | 01:28

drgonish: Во всем мир за исключением нескольких стран Африки и Украины) это называется вандализм. Но в Залежной это называется патриотизмом.
На самом деле патриоты своей страны что делают полезное для страны - строят, созидают, изобретают, рожают детей. И только украинские патриоты для своей страны ломают, разрушают, портят, убивают.

didubeli 08 января 2018 | 01:42

minerr: Во всем мире, включая Африку, незванных вооруженных
гостей называют оккупантами, которых подрывают и убивают.

serge_moro 08 января 2018 | 01:47

didubeli: За что бы Путин не брался ,все идет к санкциям,к воровству ,к убийствам,к мошенничеству, к запугиванию оппозиции, к липовым уголовным делам ,к террору, к многотысячным жертвам,к крушениям самолетов ,к пожарам по всей стране,к узурпации власти и к обнищанию населения..

Недавно Шойгу доложил Путину,что военная группировка из Сирии выведена. После этих слов через несколько дней был минометный обстрел на сирийской ,российской базе и гибелью нескольких российских солдат , с множеством раненных и ликвидацией многих самолетов и ударных вертолетов.

Никто не выводил полностью российский контингент в Сирии .

За месяц до спланированного убийства , Путин бросил наживку в масс-медиа о сакральной жертве, подготавливая общество к громкому убийству оппозиционера ,зная ,что этот вопрос практически решен иРамзан с Золотовым его не подведут. Путин сделал все,чтобы весь мир узнал,что заказчиком убийства Немцова является лично он.Олимпиада в Сочи также показала,что за что бы Путин не брался везде криминал и жульничество. Путин лично одобрил операцию с подменой мочи.Путин лично одобрил ,чтобы спортсмены-олимпийцы принимали допинг и ввел этот процесс в государственную поддержку.

Путин идет на 5 срок,нарушая Конституцию страны и жульническим способом сделав рокировку с Медведевым ,оставаясь руководить ключевыми векторами страны, в рокировочной должности премьер-министра.

Путин начинал ,как обычный вор свою карьеру в Питере и со временем достиг совершенства своей профессии,попутно став бандитом и заказчиком политических убийств и жесткого прессинга на журналистов и оппозицию.

Старый вор идет на следующие 6 лет и молится в храмах страны,чтобы он смог уцелеть от форс-мажора и чтобы не пострадала его империя ''Озеро''

minerr 08 января 2018 | 02:15

serge_moro: Сердешный, тебе сегодня поди только одну страницу методички выдали. А заработать видать хочется?

tks 08 января 2018 | 02:17

minerr: По себе вопрос? )))

minerr 08 января 2018 | 01:54

didubeli: Ты про "грузинский легион" и батальон им. Дудаева в рядах ВСУ? А Донбассе вообще все части ВСУ называют оккупантами - в Константиновке уже в четвертый раз сносят памятник "героям" АТО.

oneoretwo 08 января 2018 | 01:48

minerr: Во всем мир за исключением нескольких стран Африки и Украины) это называется вандализм.
-----------------------------------------------
нет, во всем мире репутация это называицца...

minerr 08 января 2018 | 02:26

oneoretwo: Так и я про это - не зря страны Африки и Украину приравнивают друг к другу.

monik_7 08 января 2018 | 02:01

minerr: отож, раися вся застроена, все насозидала, и наизобретала, и нарожала... Чья б корова мычала, полтора процента мирового ВВП

gardaratat 08 января 2018 | 03:26

minerr:
а вот ты и облажался)
для воюющей страны - навредить противнику это уже празник.

serhio_25__ 08 января 2018 | 01:30

drgonish: Мне интересно, для чего Эхо так откровенно подключилась к пропагандисткой компании Параши против Православия на Украине? Это случайно не связано, что руководство Эха придерживается другой религии?

solonko 08 января 2018 | 01:34

serhio_25__: "Параша", к вашему сведению, одно из наиболее распространенных неформальных названий России, кстати, весьма точное.

serhio_25__ 08 января 2018 | 01:38

solonko: """Параша", к вашему сведению, одно из наиболее распространенных неформальных названий России, кстати, весьма точное. "" - Параша обиделся, что его так все называют и приказал парашистам так отмазываться?

minerr 08 января 2018 | 01:41

solonko: "Параша", к вашему сведению, одно из наиболее распространенных неформальных названий России"
----------

У вас президента неформально называют "Россия"? За что такое уважение? Видать за три котла, за десятикратное увеличение тарифов и за безвиз для 4% населения.

solonko 08 января 2018 | 01:24

Это не удивительно, удивительно то, что этот центр, вообще, до сих пор существует. Вон из Украины!

serhio_25__ 08 января 2018 | 01:33

solonko: peresvet73: Укры, а можно узнать, чем вы недовольны?

(комментарий скрыт)

peresvet73 08 января 2018 | 01:25

Удивительно, что его раньше не облили!

minerr 08 января 2018 | 01:33

peresvet73: Действительно удивительно - вроде как все памятники давно уже посносили. Ну не созидать же им в конце концов.

liberal_vulgaris 08 января 2018 | 01:28

Дикари, только гадить умеют

solonko 08 января 2018 | 01:32

liberal_vulgaris: Правильно! Нет, чтобы начать позорную, подлую войну против более слабого соседа, что было бы по-русски "благородно", а они вон чего удумали.

liberal_vulgaris 08 января 2018 | 01:35

solonko: У вас гражданская война, вообще-то. Мы поддерживаем светлую сторону. А европка с пиндосами орков жовтоблакиных

solonko 08 января 2018 | 01:38

liberal_vulgaris: Да, мы знаем, весь мир - говно, одна Россия стоит в белом фраке. Только, вот, вся ваша изуверская по циничности ложь лишь усугубляет вашу вину в этой "гражданской" войне.

tks 08 января 2018 | 02:01

liberal_vulgaris: Гражданская война - развязанная "отпускниками" и "ополченцами", исключительно.

vsveter 08 января 2018 | 01:39

solonko: Для начала перестаньте покупать у нас сжиженный газ, электроэнергию и уголь. А то на словах у вас одно, на делах другое. Нынче власть трепачей в Киеве.

tks 08 января 2018 | 02:03

vsveter: Так перекройте краник, что - денежек капащющих от "фашистской хунты" не получить жалко?

vsveter 08 января 2018 | 03:00

tks: 1 Сжиженный газ поставляется в цистернах по железной дороге.
2 Россия не обвиняет Украину в агрессии против себя, в Москве не ходят толпы недоумков с требованием разорвать все отношения с Украиной.
3 Принимать глупейшие решения, делать малоумные заявления - так этим Украина увлекается.

tks 08 января 2018 | 03:08

vsveter: [=Сжиженный газ поставляется в цистернах по железной дороге.=]

Пущенной в обход Украины? Ну так перестаньте его поставлять и по обходной ветке, или что там есть )))
[=Россия не обвиняет Украину в агрессии против себя=]

Странно, если бы агрессор еще и жертву обвинил в своей де агрессии ))) но, такими темпами, скорее всего и это состоится )))
[=в Москве не ходят толпы недоумков с требованием разорвать все отношения с Украиной=]
В Москве все недоумки - в ток-шоу, по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации ошиваются.
[=Принимать глупейшие решения, делать малоумные заявления - так этим Украина увлекается=]
Ну вот опять, классика жанра: типичнейшее "Обвинение в зеркале".

serhio_25__ 08 января 2018 | 01:41

solonko: ""подлую войну против более слабого соседа"" - если у вас АТО, то сосед это Новороссия? Зачем вы с Новороссией воюете?

tks 08 января 2018 | 02:10

serhio_25__: А что такое за хреносгорное образование эта ваша "Новороссия"? Место под Новороссийском?

didubeli 08 января 2018 | 01:46

liberal_vulgaris: Не смейте всех русских называть дикарями. Дикарей в них
процентов 10 - 15 не больше

indeezjoe 08 января 2018 | 01:37

Ну какие неизвестные - радикалы "Черного комитета" - укрофашики-правосеки, вид сбоку. Обычно используются для самых грязных провокаций за умеренную плату...
Эхо так боится разозлить хохлонациков, что всегда их "не узнает"...
;-))

salut__521 08 января 2018 | 01:45

Можно и по-другому квалифицировать деяние - сделали ремонт здания методом покраски. Ещё бы не мешало заделать щели и трещины в центре фашизма методом говнооштукатуривания....

elen_starikova 08 января 2018 | 01:49

Эти люди ничего не в состоянии создать. Они только портят, гадят и разрушают.

russianfromdonetsk 08 января 2018 | 03:35

elen_starikova: Они только портят, гадят и разрушают.
--------------------------------------------------------------------------------------
Это говорит подданная говностраны, которая расстреляла мой город.
Свиньи аморальные.

brandfa 08 января 2018 | 01:55

здание обклеили антироссийскими листовками и тем самым причинили ему материальный ущерб
---
Материальный ущерб зданию ?!! Ну пускай тогда здание в суд обращается. ...сосем в посольстве думать и работать не хотят. Позорище.

tks 08 января 2018 | 01:59

Ущерб от листовок - скорее бомбите Киев, сбрасывайте десант "вежливых человечков", это же отличный повод для сатисфакции!

vitgenson 08 января 2018 | 02:44

"росийский центр культуры" как-то забавно звучит, правда? центр культуры имени шнура. или павла воли или голополосова. а может, имени гарика харламова, или галыгина, или алексея панина и прочих похабных свиней, "героев" современной росийской "культуры"....??

lisitsa1962 08 января 2018 | 03:09

"Российский центр культуры" - оксюморон

(комментарий скрыт)

zemljanka 08 января 2018 | 03:10

Что в листовках?
Может сотрудники и обклеили, чтобы аыбить средства на ремонт.

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