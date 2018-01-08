В Киеве неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры
Это представительство федерального агентства по делам соотечественников. В российском посольстве сообщили ТАСС, что здание обклеили антироссийскими листовками и тем самым причинили ему материальный ущерб. Нападение произошло в ночь на воскресенье.
Комментарии40
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drgonish 08 января 2018 | 01:17
[В Киеве облили краской здание Российского центра науки и культуры]
"Это очень хорошо, даже очень хорошо" (c) Золотой Ключик
minerr 08 января 2018 | 01:28
drgonish: Во всем мир за исключением нескольких стран Африки и Украины) это называется вандализм. Но в Залежной это называется патриотизмом.
На самом деле патриоты своей страны что делают полезное для страны - строят, созидают, изобретают, рожают детей. И только украинские патриоты для своей страны ломают, разрушают, портят, убивают.
didubeli 08 января 2018 | 01:42
minerr: Во всем мире, включая Африку, незванных вооруженных
гостей называют оккупантами, которых подрывают и убивают.
serge_moro 08 января 2018 | 01:47
didubeli: За что бы Путин не брался ,все идет к санкциям,к воровству ,к убийствам,к мошенничеству, к запугиванию оппозиции, к липовым уголовным делам ,к террору, к многотысячным жертвам,к крушениям самолетов ,к пожарам по всей стране,к узурпации власти и к обнищанию населения..
Недавно Шойгу доложил Путину,что военная группировка из Сирии выведена. После этих слов через несколько дней был минометный обстрел на сирийской ,российской базе и гибелью нескольких российских солдат , с множеством раненных и ликвидацией многих самолетов и ударных вертолетов.
Никто не выводил полностью российский контингент в Сирии .
За месяц до спланированного убийства , Путин бросил наживку в масс-медиа о сакральной жертве, подготавливая общество к громкому убийству оппозиционера ,зная ,что этот вопрос практически решен иРамзан с Золотовым его не подведут. Путин сделал все,чтобы весь мир узнал,что заказчиком убийства Немцова является лично он.Олимпиада в Сочи также показала,что за что бы Путин не брался везде криминал и жульничество. Путин лично одобрил операцию с подменой мочи.Путин лично одобрил ,чтобы спортсмены-олимпийцы принимали допинг и ввел этот процесс в государственную поддержку.
Путин идет на 5 срок,нарушая Конституцию страны и жульническим способом сделав рокировку с Медведевым ,оставаясь руководить ключевыми векторами страны, в рокировочной должности премьер-министра.
Путин начинал ,как обычный вор свою карьеру в Питере и со временем достиг совершенства своей профессии,попутно став бандитом и заказчиком политических убийств и жесткого прессинга на журналистов и оппозицию.
Старый вор идет на следующие 6 лет и молится в храмах страны,чтобы он смог уцелеть от форс-мажора и чтобы не пострадала его империя ''Озеро''
minerr 08 января 2018 | 02:15
serge_moro: Сердешный, тебе сегодня поди только одну страницу методички выдали. А заработать видать хочется?
tks 08 января 2018 | 02:17
minerr: По себе вопрос? )))
minerr 08 января 2018 | 01:54
didubeli: Ты про "грузинский легион" и батальон им. Дудаева в рядах ВСУ? А Донбассе вообще все части ВСУ называют оккупантами - в Константиновке уже в четвертый раз сносят памятник "героям" АТО.
oneoretwo 08 января 2018 | 01:48
minerr: Во всем мир за исключением нескольких стран Африки и Украины) это называется вандализм.
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нет, во всем мире репутация это называицца...
minerr 08 января 2018 | 02:26
oneoretwo: Так и я про это - не зря страны Африки и Украину приравнивают друг к другу.
monik_7 08 января 2018 | 02:01
minerr: отож, раися вся застроена, все насозидала, и наизобретала, и нарожала... Чья б корова мычала, полтора процента мирового ВВП
gardaratat 08 января 2018 | 03:26
minerr:
а вот ты и облажался)
для воюющей страны - навредить противнику это уже празник.
serhio_25__ 08 января 2018 | 01:30
drgonish: Мне интересно, для чего Эхо так откровенно подключилась к пропагандисткой компании Параши против Православия на Украине? Это случайно не связано, что руководство Эха придерживается другой религии?
solonko 08 января 2018 | 01:34
serhio_25__: "Параша", к вашему сведению, одно из наиболее распространенных неформальных названий России, кстати, весьма точное.
serhio_25__ 08 января 2018 | 01:38
solonko: """Параша", к вашему сведению, одно из наиболее распространенных неформальных названий России, кстати, весьма точное. "" - Параша обиделся, что его так все называют и приказал парашистам так отмазываться?
minerr 08 января 2018 | 01:41
solonko: "Параша", к вашему сведению, одно из наиболее распространенных неформальных названий России"
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У вас президента неформально называют "Россия"? За что такое уважение? Видать за три котла, за десятикратное увеличение тарифов и за безвиз для 4% населения.
solonko 08 января 2018 | 01:24
Это не удивительно, удивительно то, что этот центр, вообще, до сих пор существует. Вон из Украины!
serhio_25__ 08 января 2018 | 01:33
solonko: peresvet73: Укры, а можно узнать, чем вы недовольны?
peresvet73 08 января 2018 | 01:25
Удивительно, что его раньше не облили!
minerr 08 января 2018 | 01:33
peresvet73: Действительно удивительно - вроде как все памятники давно уже посносили. Ну не созидать же им в конце концов.
liberal_vulgaris 08 января 2018 | 01:28
Дикари, только гадить умеют
solonko 08 января 2018 | 01:32
liberal_vulgaris: Правильно! Нет, чтобы начать позорную, подлую войну против более слабого соседа, что было бы по-русски "благородно", а они вон чего удумали.
liberal_vulgaris 08 января 2018 | 01:35
solonko: У вас гражданская война, вообще-то. Мы поддерживаем светлую сторону. А европка с пиндосами орков жовтоблакиных
solonko 08 января 2018 | 01:38
liberal_vulgaris: Да, мы знаем, весь мир - говно, одна Россия стоит в белом фраке. Только, вот, вся ваша изуверская по циничности ложь лишь усугубляет вашу вину в этой "гражданской" войне.
tks 08 января 2018 | 02:01
liberal_vulgaris: Гражданская война - развязанная "отпускниками" и "ополченцами", исключительно.
vsveter 08 января 2018 | 01:39
solonko: Для начала перестаньте покупать у нас сжиженный газ, электроэнергию и уголь. А то на словах у вас одно, на делах другое. Нынче власть трепачей в Киеве.
tks 08 января 2018 | 02:03
vsveter: Так перекройте краник, что - денежек капащющих от "фашистской хунты" не получить жалко?
vsveter 08 января 2018 | 03:00
tks: 1 Сжиженный газ поставляется в цистернах по железной дороге.
2 Россия не обвиняет Украину в агрессии против себя, в Москве не ходят толпы недоумков с требованием разорвать все отношения с Украиной.
3 Принимать глупейшие решения, делать малоумные заявления - так этим Украина увлекается.
tks 08 января 2018 | 03:08
vsveter: [=Сжиженный газ поставляется в цистернах по железной дороге.=]
Пущенной в обход Украины? Ну так перестаньте его поставлять и по обходной ветке, или что там есть )))
[=Россия не обвиняет Украину в агрессии против себя=]
Странно, если бы агрессор еще и жертву обвинил в своей де агрессии ))) но, такими темпами, скорее всего и это состоится )))
[=в Москве не ходят толпы недоумков с требованием разорвать все отношения с Украиной=]
В Москве все недоумки - в ток-шоу, по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации ошиваются.
[=Принимать глупейшие решения, делать малоумные заявления - так этим Украина увлекается=]
Ну вот опять, классика жанра: типичнейшее "Обвинение в зеркале".
serhio_25__ 08 января 2018 | 01:41
solonko: ""подлую войну против более слабого соседа"" - если у вас АТО, то сосед это Новороссия? Зачем вы с Новороссией воюете?
tks 08 января 2018 | 02:10
serhio_25__: А что такое за хреносгорное образование эта ваша "Новороссия"? Место под Новороссийском?
didubeli 08 января 2018 | 01:46
liberal_vulgaris: Не смейте всех русских называть дикарями. Дикарей в них
процентов 10 - 15 не больше
indeezjoe 08 января 2018 | 01:37
Ну какие неизвестные - радикалы "Черного комитета" - укрофашики-правосеки, вид сбоку. Обычно используются для самых грязных провокаций за умеренную плату...
Эхо так боится разозлить хохлонациков, что всегда их "не узнает"...
;-))
salut__521 08 января 2018 | 01:45
Можно и по-другому квалифицировать деяние - сделали ремонт здания методом покраски. Ещё бы не мешало заделать щели и трещины в центре фашизма методом говнооштукатуривания....
elen_starikova 08 января 2018 | 01:49
Эти люди ничего не в состоянии создать. Они только портят, гадят и разрушают.
russianfromdonetsk 08 января 2018 | 03:35
elen_starikova: Они только портят, гадят и разрушают.
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Это говорит подданная говностраны, которая расстреляла мой город.
Свиньи аморальные.
brandfa 08 января 2018 | 01:55
здание обклеили антироссийскими листовками и тем самым причинили ему материальный ущерб
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Материальный ущерб зданию ?!! Ну пускай тогда здание в суд обращается. ...сосем в посольстве думать и работать не хотят. Позорище.
tks 08 января 2018 | 01:59
Ущерб от листовок - скорее бомбите Киев, сбрасывайте десант "вежливых человечков", это же отличный повод для сатисфакции!
vitgenson 08 января 2018 | 02:44
"росийский центр культуры" как-то забавно звучит, правда? центр культуры имени шнура. или павла воли или голополосова. а может, имени гарика харламова, или галыгина, или алексея панина и прочих похабных свиней, "героев" современной росийской "культуры"....??
lisitsa1962 08 января 2018 | 03:09
"Российский центр культуры" - оксюморон
zemljanka 08 января 2018 | 03:10
Что в листовках?
Может сотрудники и обклеили, чтобы аыбить средства на ремонт.