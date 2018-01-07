Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память журналистов еженедельника Шарли Эбдо. Они погибли при нападении исламистов на здание редакции в Париже три года назад.

Возле входа в бывший офис Шарли Эбдо сегодня появились венки и цветы. Прошла минута молчания. Президент Франции Макрон, мэр Парижа Идальго и ряд министров вспомнили погибших три года назад при нападении на редакцию сатирического еженедельника. Тогда были убиты 12 человек — 8 сотрудников издания, охранник и несколько посетителей. Фамилии всех жертв теракта прочитали на церемонии. Вспомнили и о четверых погибших при захвате заложников в кошерном магазине Парижа в те дни. И о женщине-полицейском, убитой одним из террористов к югу от Парижа. Плакаты Je Suis Charlie, массовые акции против терроризма — так Франция и ряд других стран три года назад отреагировали на трагедию в Париже. Террористы братья Саид и Шериф Куаши ворвались в редакцию издания, известного едкой политической сатирой, в том числе карикатурами на пророка Мухаммеда, и устроили стрельбу. В числе погибших был главный редактор издания Стефан Шарбонье. Нападавшие вскоре были застрелены. Также убили их сообщника, который захватил заложников в магазине. Ответственность за теракты взяли ИГИЛ и Аль-Каеда.

Нынешнее руководство Шарли Эбдо признаётся, что до сих получает многочисленные угрозы. И последние три года редакция существует фактически в подпольных условиях, тратя огромные средства на свою безопасность, сообщает Радио Свобода.