«Аэрофлот» уверяет, что вовремя информировал пассажиров задержанных из США рейсов
Это было сделано как на сайте компании, так и в социальных сетях. Кроме того, пассажиров оповещали через колл-центр, заверили «Эхо» представители компании. Ранее стало известно, что два лайнера «Аэрофлота» не смогли вовремя вылететь из Вашингтона и Нью-Йорка в Москву. Причиной стали сложные погодные условия на восточном побережье США. Из-за этого местная сервисная компания не могла вовремя обслуживать рейсы, говорят в «Аэрофлоте». Кроме того, сообщается, что перевозчик отменил сегодня несколько рейсов в Нью-Йорк и обратно. Те самолеты, что были задержаны, уже приземлились в Москве.
Комментарии3
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post_v 07 января 2018 | 16:10
так "Аэрофлот" предлагал директрисе Третьяковки госпоже Трегуловой спать на полу?
Если ей была предложена гостиница, то чего тогда орать?
orein51 07 января 2018 | 16:11
лапша-вешание as usual
max3446 07 января 2018 | 16:11
Шок! Сенсация! Максимальный репост! Оказывается Аполлон 13 с Армстронгом даже особо не взлетал! Этот модуль во время съемок шоу нашли советские моряки и потом в присутствии венгерских журналистов передали американской стороне, а потом по их слезным мольбам молчали об этом.
Подробности здесь - https://neprohogi.livejournal.com/49661.html
вывод? А вывод простой, американцев в период 70-80 годов в космосе вообще не было, не то что на луне!