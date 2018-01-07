«Аэрофлот» уверяет, что вовремя информировал пассажиров задержанных из США рейсов

Это было сделано как на сайте компании, так и в социальных сетях. Кроме того, пассажиров оповещали через колл-центр, заверили «Эхо» представители компании. Ранее стало известно, что два лайнера «Аэрофлота» не смогли вовремя вылететь из Вашингтона и Нью-Йорка в Москву. Причиной стали сложные погодные условия на восточном побережье США. Из-за этого местная сервисная компания не могла вовремя обслуживать рейсы, говорят в «Аэрофлоте». Кроме того, сообщается, что перевозчик отменил сегодня несколько рейсов в Нью-Йорк и обратно. Те самолеты, что были задержаны, уже приземлились в Москве.