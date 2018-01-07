Патриарх Кирилл призвал всех граждан России принять участие в предстоящих выборах президента
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что это очень важно. В интервью по случаю Рождества он отметил, что в самой церкви выборы существовали раньше, чем в государстве. До сих пор здесь выбирают патриархов. Таким образом «голосование и выборы – то, что присуще церкви», добавил Кирилл.
Кстати, основные государственные агентства подробно цитируют сегодняшнее рождественское интервью патриарха, но при этом ни одно из них не приводит слов о выборах.
Комментарии12
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odobryam_s 07 января 2018 | 16:08
"Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого. … Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения — и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы." …
Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика.»
М.Е. Салтыков-Щедрин "Господа Головлевы"
vasilevich58 07 января 2018 | 16:17
Гундяй - агитатор!
aligarh 07 января 2018 | 16:09
Ясеньпень, что это очень важно, иначе Гундяев потеряет дармовое бабло, которое Путин ему постоянно из госбюджета башляет.
odobryam_s 07 января 2018 | 16:14
aligarh: «…культисты, волюнтаристы,
коррупционисты и реформисты боролись с религией вульгарно. Притесняя
верующих и оскорбляя их чувства, они недооценивали той огромной пользы,
которую верующие могли приносить, будучи признаны как равноправные члены
общества. Документы торжественно провозглашали присоединение Церкви к
государству при одном непременном условии: отказе от веры в Бога. (Это
условие в окончательный текст документов было внесено Редакционной
Комиссией.) Реформированная Церковь своей целью ставит воспитание комунян в
духе коммунизма и горячей любви к Гениалиссимусу….
…..Церковь всегда внушает своей пастве, что настоящий праведник - это тот,
кто выполняет производственные задания, соблюдает производственную
дисциплину, слушается начальства и проявляет постоянную бдительность и
непримиримость ко всем проявлениям чуждой идеологии».
В.Войнович «Москва 2042»
albertsurikov 07 января 2018 | 16:15
Люди задаются вопросом: так когда всё таки родился Христос? 25 декабря или 7 января?
plidurok Андрей Филимонов 07 января 2018 | 16:29
albertsurikov: Лучше, конечно, чтобы и 25-го и 7-го.
gvs 07 января 2018 | 16:16
Богородица, Гундяева прогони! )))
wuwer 07 января 2018 | 16:21
....голосование и выборы - то, что присуще церкви.....)))
История говорит: те, кто "неправильно" голосует и выбирает (отклоняется от церковных догм) , должен исправится через придания огню и мечу
Стать рабом божьим или "иностранным агентом" - мечта и вершина свободного человека...получи свободу ввиде кандалов раба и плётку надзирателя (на том свете)..а патриархи и служители так и быть согласны пострадать во грехе за всех на этом свете
tks 07 января 2018 | 16:23
Лживый поп - лживый приход...
aleks50 Алексей Клубников 07 января 2018 | 16:32
Очень важно для всяких гундяевых осведомителей кгб, чтобы стадо поддержало его патрона.
glotov 07 января 2018 | 16:32
Только тупые маргиналы могут быть против выборов - главного инструмента формирования структуры государства.
max3446 07 января 2018 | 16:34
Вообще если вспоминать историю, то основы демократии зародились в Новгороде. Так называемое новгородское вече. Тогда впервые народ проводил выборы.