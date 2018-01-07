Патриарх Кирилл призвал всех граждан России принять участие в предстоящих выборах президента

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что это очень важно. В интервью по случаю Рождества он отметил, что в самой церкви выборы существовали раньше, чем в государстве. До сих пор здесь выбирают патриархов. Таким образом «голосование и выборы – то, что присуще церкви», добавил Кирилл.



Кстати, основные государственные агентства подробно цитируют сегодняшнее рождественское интервью патриарха, но при этом ни одно из них не приводит слов о выборах.