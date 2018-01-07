В подмосковном Королеве избили сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак на выборы президента
Сборщик подписей за выдвижение Ксении Собчак в кандидаты на президентских выборах Сергей Селюков избит в подмосковном Королеве. Это произошло в том же доме, где проживет молодой человек. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель предвыборного штаба Собчак по Подмосковью Алексей Калитвинов. «Сергей Селюков собирал подписи по своему дому, и когда он начал рассказывать про кандидата, то один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте. Когда Сергей попытался снимать происходящее на телефон, то этот человек вырвал у него камеру, после этого скрылся в своей квартире. Сергей вызвал полицию, сейчас они оформляют протокол», — рассказал он. По словам Калитвинова, скорая помощь еще не успела приехать на место происшествия, поэтому факт избиения пока не зафиксирован. Он оценивает состояние Селюкова как «в целом удовлетворительное». «Это первый такой случай за все время кампании», — отметил Калитвинов. p> В центре Москвы, у парка Зарядье, полицейские задержали двух волонтеров штаба Алексея Навального. Это случилось, когда они раздавали газеты и воздушные шары. Сотрудники правоохранительных органов обвинили их в незаконном пикетировании.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bereshukrasehaivpesch 07 января 2018 | 16:08
Зря они в народ пошли, побегали бы по богеме.
vasilevich58 07 января 2018 | 16:21
Путинский телеящик разжигает в обществе ненависть к ближнему, отупляет население, взывает к первобытным низменным инстинктам. делает из людей озлобленных скотов.
astet 07 января 2018 | 16:27
vasilevich58: а разве Собчак
не из этого самого ящика,
который "разжигает" и "отупляет"???
Или, может быть,
светская львица Собчак в Доме
учила доброму, вечному? ;)))
kara 07 января 2018 | 16:08
чувака и так не особо любили в доме, а после такого....
piterjanis 07 января 2018 | 16:11
может бытовуха обычная.
moriak2 07 января 2018 | 16:14
Врачей скорой избивают, а уж сборщика... народ пока в неадеквате, после старого НГ надо, да и то не сразу
venezianez49 07 января 2018 | 16:16
"...избили сборщика подписей..." ..............................................................................................................
Так ему ещё повезло, что жив остался.
aleks50 Алексей Клубников 07 января 2018 | 16:19
Нельзя раздавать шарики, это преступление перед воровским режимом.
nikmart001 07 января 2018 | 16:24
aleks50: Так шарики они раздавали как нагрузку к газете!
aleks50 Алексей Клубников 07 января 2018 | 16:26
nikmart001:И газеты альтернативные воровскому режиму разнообразных путинских ротенбергов запрещены в воровской путляндии.
perestarok 07 января 2018 | 16:22
"В подмосковном Королеве избили сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак на выборы президента"
Это зрители "Дома2".
income 07 января 2018 | 16:26
Теперь понятно, почему некоторые кандидаты держат в тайне места, где работают их сборщики.
ivfn 07 января 2018 | 16:29
//В подмосковном Королеве избили сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак на выборы президента//
Этих сборщиков десятками бьют и ничего. А тут на Собчак покусились.
Желающие натыркайте в поисковике
избиение сборщиков подписей
там этих историй мама не горюй
stalinator 07 января 2018 | 16:36
Мало ли неуравновешенных дебилов в трениках по квартирам сидит?