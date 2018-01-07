//В подмосковном Королеве избили сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак на выборы президента//

Сборщик подписей за выдвижение Ксении Собчак в кандидаты на президентских выборах Сергей Селюков избит в подмосковном Королеве. Это произошло в том же доме, где проживет молодой человек. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель предвыборного штаба Собчак по Подмосковью Алексей Калитвинов. «Сергей Селюков собирал подписи по своему дому, и когда он начал рассказывать про кандидата, то один из его соседей начал вести себя агрессивно, начал бить Сергея в предбаннике, потом догнал в лифте. Когда Сергей попытался снимать происходящее на телефон, то этот человек вырвал у него камеру, после этого скрылся в своей квартире. Сергей вызвал полицию, сейчас они оформляют протокол», — рассказал он. По словам Калитвинова, скорая помощь еще не успела приехать на место происшествия, поэтому факт избиения пока не зафиксирован. Он оценивает состояние Селюкова как «в целом удовлетворительное». «Это первый такой случай за все время кампании», — отметил Калитвинов. p> В центре Москвы, у парка Зарядье, полицейские задержали двух волонтеров штаба Алексея Навального. Это случилось, когда они раздавали газеты и воздушные шары. Сотрудники правоохранительных органов обвинили их в незаконном пикетировании.