Выходцы из ЛНР и Дагестана устроили драку в Петербурге

В больнице оказались 8 человек.

Всего в драке на конюшенной улице в центре петербурга участвовали около 20 человек. После словесной перепалки в ход пошли ножи, пули и кулаки. Что стало причиной конфликта неизвестно, но среди участников есть и петербуржцы и дагестанцы и некий полицейский ЛНР — так он сам себя назвал, об этом пишет Фонтанка.ру. В итоге 8 человек в больнице некоторые в тяжелом состоянии: один с ножевой раной груди, другой с множеством пулевых ранений, которые нанесли из травматического пистолета. Полиция задержала четверых человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.