Выходцы из ЛНР и Дагестана устроили драку в Петербурге
В больнице оказались 8 человек.
Всего в драке на конюшенной улице в центре петербурга участвовали около 20 человек. После словесной перепалки в ход пошли ножи, пули и кулаки. Что стало причиной конфликта неизвестно, но среди участников есть и петербуржцы и дагестанцы и некий полицейский ЛНР — так он сам себя назвал, об этом пишет Фонтанка.ру. В итоге 8 человек в больнице некоторые в тяжелом состоянии: один с ножевой раной груди, другой с множеством пулевых ранений, которые нанесли из травматического пистолета. Полиция задержала четверых человек.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Комментарии19
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meister_luvin 07 января 2018 | 16:07
цена крымнаша и его приложения ДНР/ЛНР растёт быстро
kulikdim 07 января 2018 | 16:22
meister_luvin: В центре Петербурга в массовой драке шестеро получили пулевые и ножевые ранения
Два десятка человек устроили драку в центре Петербурга. Восемь участников «сражения» оказались в больнице. Двое из них стали подозреваемыми по уголовному делу.
По информации «Фонтанки», конфликт возник в пять часов утра 6 января. У дома 2 по Конюшенной площади столкнулись две компании молодых людей. Перепалка, причина которой пока неизвестна, быстро переросла в драку. Кроме кулаков в ход пошли нож и травматический пистолет. Закончилась потасовка госпитализацией – один петербуржец 24 лет с ножевой раной плеча и груди находится в реанимации, второй, 26-летний, также с многочисленными порезами, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранами в тяжелом состоянии в больнице находится 20-летний горожанин, ещё один молодой человек 25 лет получил удар в голову и был отпущен лечиться домой.
Полиция задержала четверых молодых людей, они также пострадали. Самый юный 18-летний участник драки был ранен ножом в ногу, другого задело пулей, третьему выстрел пришёлся в спину. У одного из драчунов сломан нос, другой, 19-летний, отделался сотрясением.
Из всех нанесённых травм полиции пока известно авторство только одной – ножом в грудь и плечи петербуржца ранили 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины. Сам он представился полицейским гражданином непризнанной Луганской народной республики. Драку квалифицировали как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемые задержаны на двое суток.
vasilevich58 07 января 2018 | 16:23
Джина ненависти, агрессии и отупления обратно в бутылку не затолкнуть!
Похоже, скоро 90-е с их рэкетирами покажутся нам цветочками!
gvs 07 января 2018 | 16:10
Поспорили, частью чего является Петербург: Дагестана или Лугандона )))
kp6ic 07 января 2018 | 16:10
Наверно, все было, как описывал поэт. Земля тряслась - как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
odobryam_s 07 января 2018 | 16:11
Погань мерзотная! Как таких бандитов в страну-то пускают? Полицейский, мля!
kriimsdyk 07 января 2018 | 16:11
В Петербурге русские вообще остались?
gregor 07 января 2018 | 16:12
Скоро выступит Песков с опровержением .., но добавит ..хулиганы какие-то .
zztop1960 07 января 2018 | 16:15
Это была анти русская или анти дагестанская акция ? Какой народ хотели притеснить ?
meister_luvin 07 января 2018 | 16:18
zztop1960:
антилуганская ?
ivanbel 07 января 2018 | 16:17
За то социально близкие.
nemez1 07 января 2018 | 16:17
Мелочь, чёрт побери, а приятно.
severnaj 07 января 2018 | 16:22
nemez1: Да ну, черт побери. Простые, ничего не подозревающие граждане могут попасть под раздачу.
killbalafre 07 января 2018 | 16:23
Выходцы из ЛНР
Журналистам новостникам зачет!!!!!
apsisik34_ 07 января 2018 | 16:23
Вот это зря - что ,только в Москве моэно резать и стрелять , чем Петербург хуже ???
andreyoo 07 января 2018 | 16:27
Выходцы из ЛНР и ...
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Заметьте не "из Украины".
Даже на Эхе постепенно, незаметно для себя признали ЛДНР.
kriimsdyk 07 января 2018 | 16:30
andreyoo: Украинцы так себя не ведут в чужой стране, только лугандонцы, которых расплодил Путин.
budweiser23 07 января 2018 | 16:30
Стабильные путинские 2010-е плавно переходят в "кучу малу" всего худшего, что было за последние 40 лет..., это было сложно, но подполковник справился!
Спасибо за это я ему не скажу
ostanovka 07 января 2018 | 16:33
Надеюсь, выходец из великого лугандона дал оторваться русачью, которое уже задолжало лугандону за три года.