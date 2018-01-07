Акция памяти журналистов еженедельника «Шарли Эбдо» прошла в Париже
Акция памяти журналистов еженедельника «Шарли Эбдо» прошла в Париже. В ней приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. Три года назад двое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического еженедельника и открыли огонь. Позже они же захватили магазин в Париже. Жертвами террористов стали 17 человек.
Комментарии5
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d_4_d 07 января 2018 | 15:44
о боже мой да всем насрать!
crazyengineering 07 января 2018 | 15:49
Кхм, а чем журналисты "Шарли" отличаются от тех, кому были посвящены их карикатуры? Акция памяти тут неуместна.
epynda 07 января 2018 | 15:57
Вооружённые придурки расстреляли безоружных придурков....
abuvgrobu 07 января 2018 | 16:00
Надеюсь, глумливые карикатуры по этому поводу были нарисова.. Ведь покойнички их так любили..
bascagain 07 января 2018 | 16:03
Дрянной журнал, дрянные журналюги...