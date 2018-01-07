Акция памяти журналистов еженедельника «Шарли Эбдо» прошла в Париже. В ней приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. Три года назад двое злоумышленников ворвались в редакцию сатирического еженедельника и открыли огонь. Позже они же захватили магазин в Париже. Жертвами террористов стали 17 человек.