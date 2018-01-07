США не нашли доказательств «акустических атак» против своих дипломатов в Гаване, утверждают в Конгрессе
По словам сенатора Джеффа Флейка, спецслужбам не удалось собрать свидетельств о том, что кто-то действовал преднамеренно. При этом, добавил сенатор, никто не говорит, что с сотрудниками посольства ничего не произошло. Ранее госдепартамент США утверждал, что от подозрительного воздействия на персонал американского посольства в Гаване пострадали не менее 24 человек.
Комментарии6
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abuvgrobu 07 января 2018 | 15:41
Сами, в общем, втихарца пердели друг дружке под нос, а валили на мифических врагов..
captainobvious 07 января 2018 | 15:48
но обязательное ношение шапочек из фольги для штатных сотрудников Госдепартамента не отменили... так, на всякий случай ))
komiccap_nkvd 07 января 2018 | 15:49
а зачем нужны доказательства. разве для США это важно.
была атака, но коварные планы СВР потерпели неудачу.
andreyoo 07 января 2018 | 16:00
Просто местодоя американцев проклятое.
perestarok 07 января 2018 | 16:24
" США не нашли доказательств «акустических атак» против своих дипломатов в Гаване, утверждают в Конгрессе"
Но санкции против России надо ввести.
captainobvious 07 января 2018 | 16:35
perestarok: однозначно! ведь, как известно, отсутствие доказательств является лучшим свидетельством того, что злоумышленник действовал особо скрытным и циничным образом, не оставляя следов... такое прощать нельзя!