" США не нашли доказательств «акустических атак» против своих дипломатов в Гаване, утверждают в Конгрессе"

По словам сенатора Джеффа Флейка, спецслужбам не удалось собрать свидетельств о том, что кто-то действовал преднамеренно. При этом, добавил сенатор, никто не говорит, что с сотрудниками посольства ничего не произошло. Ранее госдепартамент США утверждал, что от подозрительного воздействия на персонал американского посольства в Гаване пострадали не менее 24 человек.