Иранский парламент обсудил недавнюю волну протестов на закрытой сессии

По некоторым данным, депутаты обсуждали причины беспорядков. На заседании, по неподтвержденным данным, присутствовали руководители силовых ведомств Ирана. Как передает местное агентство «Исна», на этой встрече настаивали члены так называемой реформистской фракции в парламенте. Несмотря на утверждение властей, что антиправительственные демонстрации прекратились, радио «Свобода» передает, что накануне протесты прокатились по меньшей мере в 9 городах Ирана, в том числе и в Тегеране.