Иранский парламент обсудил недавнюю волну протестов на закрытой сессии
По некоторым данным, депутаты обсуждали причины беспорядков. На заседании, по неподтвержденным данным, присутствовали руководители силовых ведомств Ирана. Как передает местное агентство «Исна», на этой встрече настаивали члены так называемой реформистской фракции в парламенте. Несмотря на утверждение властей, что антиправительственные демонстрации прекратились, радио «Свобода» передает, что накануне протесты прокатились по меньшей мере в 9 городах Ирана, в том числе и в Тегеране.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mr_vaxo_ 07 января 2018 | 15:42
депутаты обсуждали причины беспорядков
--------------------------------------------------------------------
Что туи обсуждать, просто иранцам "оченно кушать хочется".
А аятоллы мир собрались завоевывать и ракеты делают с атомной бомбой.
А также в Сирии воюют и Йемене, вот еды и нету.
Да и санкции.
все стандартно.