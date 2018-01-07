Восемь человек госпитализированы после массовой драки в центре Петербурга
Сообщается, что в ней участвовали не менее 20 молодых людей. При этом в ход шли ножи и даже травматический пистолет. Несколько человек задержаны. В отношении двух из них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет интернет-издание «Фонтанка». Один из задержанных утверждает, что является гражданином самопровозглашенной ЛНР.
Комментарии14
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mumaras 07 января 2018 | 15:37
Нет слов..
evgolius7 07 января 2018 | 15:39
В стране повсеместно бандиты, изображающие бизнесменов, бьются с бандитами, изображающими прокуроров и вообще государство как таковое.
В этих битвах активно участвуют кавказские бандформирования.
И нет, это не воспоминания о ранних 90-х.
Это сегодня....
otets__zvezdoniy__ 07 января 2018 | 15:51
evgolius7: в 90-х не было ЛНР, а это сегодня отягтяющее обстоятельство...
vezdehod 07 января 2018 | 16:09
В "Лугандонии" стало нечего есть - прибыли покормится в Питер. но там своих"голодных" хватает.
gelont 07 января 2018 | 15:53
mumaras: Слова есть , но они матерные .
kriimsdyk 07 января 2018 | 15:38
Весело Лугандон гуляет на Рождество
dyymm 07 января 2018 | 15:42
Из разных регионов хохлостана понаехали, теперь и тут воду мутят...
abuvgrobu 07 января 2018 | 15:43
Две "культурные" столицы нашей необъятной, заселённые чёрт знает кем, куда в последнее время нет никакого желания поехать. Главные новости последних лет - массовая драка приезжих иноверцев, убийство известного артиста, очумевшие от безнаказанности автомажоры, разделы имущества выживших из ума театральных гениев с проститутками, закамуфлированными под молодых жён, всевозможные пугалкины....
stas_russkiy 07 января 2018 | 15:48
"Православные" отмечают свой главный праздник...
d_4_d 07 января 2018 | 15:49
Это единственное событие из светской жизни Петербурга за последнюю неделю? Сгоревший автобус и драка? Похоже новостная редакция Эха деградировала до уровня программы "ЧП" на НТВ.
piterjanis 07 января 2018 | 15:54
d_4_d: конечно,мы же Мордор,у нас только всё плохо.Иначе вы за Путина.
valery_manko 07 января 2018 | 15:54
Россияне! Я требую применить к гражданину ЛНР амнистию. Отпустите его, пусть он ножиком еще человек пять порежет. В духе Минских соглашений! Вы же этого хотели? Так покажите мне, убежденному фашисту-бандеровцу, пример гуманного обращения с братьями нашими меньшими.
piterjanis 07 января 2018 | 15:57
valery_manko: в схрон давай ползи,в схрон.
anatolr 07 января 2018 | 15:59
//Восемь человек госпитализированы после массовой драки в центре Петербурга//
Неужто скрепы не поделили?
А может дрались из-за бакланов? Ценные птицы - помогают пилить бабки! :-)))
Анатолий - бакланолог