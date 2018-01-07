//Восемь человек госпитализированы после массовой драки в центре Петербурга//

Сообщается, что в ней участвовали не менее 20 молодых людей. При этом в ход шли ножи и даже травматический пистолет. Несколько человек задержаны. В отношении двух из них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет интернет-издание «Фонтанка». Один из задержанных утверждает, что является гражданином самопровозглашенной ЛНР.