//Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, по некоторым данным, пытались атаковать беспилотники//

Как передает ВВС со ссылкой на агентство «Ориент ньюз», самодельные летательные аппараты появились в районе базы накануне вечером. На них среагировала система безопасности и запустила сирены. Один из сирийских журналистов утверждает, что были слышны звуки выстрелов и взрывов, причем он не исключил, что несколько российских военных могли получить ранения. Комментариев со стороны Министерства обороны России пока нет. ВВС отмечает, что это уже вторая атака на базу Хмеймим за последнюю неделю. Ранее Минобороны признало факт обстрела российской базы, который произошел 31 декабря. Тогда, по официальным данным, погибли двое российских военных.