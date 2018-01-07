Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, по некоторым данным, пытались атаковать беспилотники
Как передает ВВС со ссылкой на агентство «Ориент ньюз», самодельные летательные аппараты появились в районе базы накануне вечером. На них среагировала система безопасности и запустила сирены. Один из сирийских журналистов утверждает, что были слышны звуки выстрелов и взрывов, причем он не исключил, что несколько российских военных могли получить ранения. Комментариев со стороны Министерства обороны России пока нет. ВВС отмечает, что это уже вторая атака на базу Хмеймим за последнюю неделю. Ранее Минобороны признало факт обстрела российской базы, который произошел 31 декабря. Тогда, по официальным данным, погибли двое российских военных.
Комментарии17
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evgolius7 07 января 2018 | 15:36
Полностью разбитые сирийские боевики обстреляли полностью выведенные из Сирии российские войска.
Ущерб будет полностью покрыт из пенсионного фонда пока еще полностью не вымерших российских пенсионеров.
mr_vaxo_ 07 января 2018 | 15:47
evgolius7: Не тех разбили, выходит.
Не сориентировались на местности.
Оно и понятно, местность незнакомая.
Хотя уже больше 50 лет с ней знакомятся и все провал за провалом.
такое качество местности или мозгов знакомящихся?
zhnec07 07 января 2018 | 16:07
evgolius7: долго сочинял, кучерявый....? прям поэма про пенсионеров 0.2...
e_mae 07 января 2018 | 15:37
Пытались атаковать? Это Россия пыталась отноворисить Украину, а беспилотники Атаковали базу Хмеймим.
kotvinder2 07 января 2018 | 15:53
e_mae: Самодельные беспилотники? Ага, только со спиленным "made in USA".
vezdehod 07 января 2018 | 16:05
kotvinder2:
Самодельные беспилотники? Ага, только со спиленным "made in USA".
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Какая разница откуда они - главное. что "уничтожили" всех тушканчиков. а они продолжают портить настроение Владимиру Владимировичу им его "К".
anatolr 07 января 2018 | 16:06
kotvinder2: //Ага, только со спиленным "made in USA".//
Дурачок, у нас есть такие ракеты, называются "Минитмен". Они давеча мигом уничтожили 20% авиации Асада.
А бездарные рашко-говняшкинские (#цитата) "ихтамнеты" даже свою базу защитить не в состоянии! Правда смешно?
Анатолий
sosiobama 07 января 2018 | 16:22
anatolr: Ваши ракеты только в Голливуде хороши, на большее не способны. Кстати, те тамагавки нашли в пустыне, что мимо аэродрома улетели?))
kriimsdyk 07 января 2018 | 15:37
Благодарные сирийцы не забывают
shmuel63 07 января 2018 | 15:39
И все потому, что Путину не рассказали вовремя, кто такие туркоманы.
konvoi 07 января 2018 | 15:47
Пиндосовы козни.
crazyengineering 07 января 2018 | 15:51
Любительский бой в подвале многоэтажки от боя на большой арене отличается тем, что во втором случае могут вынести вперёд ногами. Претендуешь - соответствуй.
cipherman2 07 января 2018 | 15:54
Что имбицил плюсанул??? Рад тому, что погибли 2 российских военнослужащих??
anatolr 07 января 2018 | 16:09
cipherman2: //Рад тому, что погибли 2 российских военнослужащих?//
Они не погибли, а креативненько отправились прямо в Ад, вместе со своей стекловатой!
Анатолий
gelont 07 января 2018 | 15:57
Местные недвусмысленно удивляются : война закончена , а вы опять здесь .
anatolr 07 января 2018 | 16:03
//Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, по некоторым данным, пытались атаковать беспилотники//
А шо, там еще что-то осталось?
Удивительные "ихтамнеты"! :-)))
Анатолий
zhnec07 07 января 2018 | 16:04
Эхо специально дает урезанную информацию...? ну редакторы, ну Венедиктов...