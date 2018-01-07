Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров задержанного рейса из США в Москву
Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров задержанного рейса из Нью-Йорка в Москву. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором Трегулова пригрозила сотрудникам «Аэрофлота» ответственностью за некачественное обслуживание.
Два рейса российской авиакомпании совершили вынужденную посадку в Вашингтоне из-за нелетной погоды в Нью-Йорке.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 07 января 2018 | 15:05
Вот и проявилась базарная сущность директрисы…
Рождество, радоваться надо!
abuvgrobu 07 января 2018 | 15:13
А какого рожна эта самая Зельфира в в самое "логово сатаны" намылилась ? Какие-такие культур-мультур вопросы она в одной из самых безкультурных стран решать собралась ?..
sabotage_nik 07 января 2018 | 15:32
abuvgrobu: Россия предмет наживы !Здесь грабить а за бугром строить свое уютное гнездышко !
put__out 07 января 2018 | 15:19
Ой, ой, ой,,, Почему новость не на первой полосе?...
alexandr_l 07 января 2018 | 15:22
А спец рейс ?
post_v 07 января 2018 | 15:32
alexandr_l:
================
дайте ей весла, пусть гребет на галере
sabotage_nik 07 января 2018 | 15:28
Что Она делала ы ПендоСтане ?Как у настоящей ПутРиотке у нее вилла в Маяме ?Или торгует вещами с Третьяковке ?Не патриотично ведете себя госпожа Грегулова !Когда весь российский народ затянул пояса,,, заправив авто на последние кровно заработанные вы тусуетесь по Вражеской Стране в поисках преключений на свою плоскую ...оппу !
zamirisovest 07 января 2018 | 15:35
Неужели она думает, что погоду в штатах заказывает Аэрофлот? Тогда для начала перевозчик должен подарить ей "Аэропорт" Артура Хейли.
vumba 07 января 2018 | 15:35
Братья Третьяковы перевернулись в гробу.