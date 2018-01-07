Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров задержанного рейса из США в Москву

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров задержанного рейса из Нью-Йорка в Москву. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором Трегулова пригрозила сотрудникам «Аэрофлота» ответственностью за некачественное обслуживание.

Два рейса российской авиакомпании совершили вынужденную посадку в Вашингтоне из-за нелетной погоды в Нью-Йорке.