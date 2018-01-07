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15:04, 07 января 2018

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров задержанного рейса из США в Москву

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оказалась в числе пассажиров задержанного рейса из Нью-Йорка в Москву. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, в котором Трегулова пригрозила сотрудникам «Аэрофлота» ответственностью за некачественное обслуживание.

Два рейса российской авиакомпании совершили вынужденную посадку в Вашингтоне из-за нелетной погоды в Нью-Йорке.

Комментарии

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post_v 07 января 2018 | 15:05

Вот и проявилась базарная сущность директрисы…

Рождество, радоваться надо!

abuvgrobu 07 января 2018 | 15:13

А какого рожна эта самая Зельфира в в самое "логово сатаны" намылилась ? Какие-такие культур-мультур вопросы она в одной из самых безкультурных стран решать собралась ?..

sabotage_nik 07 января 2018 | 15:32

abuvgrobu: Россия предмет наживы !Здесь грабить а за бугром строить свое уютное гнездышко !

put__out 07 января 2018 | 15:19

Ой, ой, ой,,, Почему новость не на первой полосе?...

alexandr_l 07 января 2018 | 15:22

А спец рейс ?

post_v 07 января 2018 | 15:32

alexandr_l:
================

дайте ей весла, пусть гребет на галере

sabotage_nik 07 января 2018 | 15:28

Что Она делала ы ПендоСтане ?Как у настоящей ПутРиотке у нее вилла в Маяме ?Или торгует вещами с Третьяковке ?Не патриотично ведете себя госпожа Грегулова !Когда весь российский народ затянул пояса,,, заправив авто на последние кровно заработанные вы тусуетесь по Вражеской Стране в поисках преключений на свою плоскую ...оппу !

zamirisovest 07 января 2018 | 15:35

Неужели она думает, что погоду в штатах заказывает Аэрофлот? Тогда для начала перевозчик должен подарить ей "Аэропорт" Артура Хейли.

vumba 07 января 2018 | 15:35

Братья Третьяковы перевернулись в гробу.

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