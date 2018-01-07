Проголосовать на выборах президента призвал россиян патриарх Кирилл
В своем рождественском телеинтервью предстоятель Русской Православной церкви сказал, что выборность власти важна как в церковной, так и в светской жизни.
Между тем основные государственные агентства подробно приводят интервью патриарха, но не упоминают его высказывания о выборах.
Комментарии11
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post_v 07 января 2018 | 15:08
Выборы - это как часы Гундяева.
Часов нет, а отражение (подсчитанные голоса) есть
evgolius7 07 января 2018 | 15:34
Поп.... попку рвёт за мафию....
Куда катится страна?
ginbin_ 07 января 2018 | 15:08
Патриарх Кирилл призвал россиян проголосовать на выборах президента за пересидента.
abuvgrobu 07 января 2018 | 15:09
Не голосовал уже лет пятнадцать, не голосую и не буду голосовать. Играйте в эти говняные игры без меня..
put__out 07 января 2018 | 15:17
abuvgrobu: А я вот голосовал, но в этот раз не буду, пустое...
- Пусть потрудятся, порисуют подписи и обеспечат явку...
dyymm 07 января 2018 | 15:11
Пузато-бородатые тунеядцы в юбках призывают голосовать за хозяина своей же кормушки...
hastings 07 января 2018 | 15:11
Наша церковь могла бы отпустить грехи всем кто проголосует за Владимира Владимировича - помазанника нашего, надежду Руси, врага всех бесов.
kp6ic 07 января 2018 | 15:12
а там есть выбор? или разыгрывают спектакль с известным концом, где каждый играет отведенную ему роль?
vaka257 07 января 2018 | 15:28
Патриарх Кирилл, согнувшийся под тяжестью золота и бриллиантов, призвал к борьбе с расслоением общества на богатых и бедных...Тут и комментировать нечего...
point3d 07 января 2018 | 15:32
Золотой Телец зовет голосовать :))
elenaprekrasnaya2009 07 января 2018 | 15:37
Одна шайка...
Лучше бы Патриарх почаще про духовность вспоминал, а не лез в политик.