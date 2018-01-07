Два человека пострадали в результате взрыва на юго-западе Стокгольма
Два человека пострадали в результате взрыва на юго-западе Стокгольма. Один из них находится в тяжелом состоянии, говорят власти. По словам очевидцев, возле станции «Ворбю» пожилой мужчина поднял неизвестный предмет, который и взорвался. В то же время власти заверяют, что пока не видят никаких подтверждений тому, что это мог быть теракт.
Комментарии2
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hastings 07 января 2018 | 15:06
Возможно, кто то по безвизу въехал. Вот и результат.
abuvgrobu 07 января 2018 | 15:15
А вы видели когда-нибудь стокгольмское метро? Оно очень сильно отличается от нашего. Станция Ворбю горд, о которой идёт речь, находится на окраине города, там пассажиропоток очень низкий, станция практически безлюдная. Так что скорее всего хулиганы с петардой.