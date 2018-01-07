Два человека пострадали в результате взрыва на юго-западе Стокгольма. Один из них находится в тяжелом состоянии, говорят власти. По словам очевидцев, возле станции «Ворбю» пожилой мужчина поднял неизвестный предмет, который и взорвался. В то же время власти заверяют, что пока не видят никаких подтверждений тому, что это мог быть теракт.