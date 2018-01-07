Российские биатлонистки вновь остались без медалей на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сегодня на эстафете 4х6 россиянки заняли лишь 4-е место. Между тем, бежавшая второй на эстафете Дарья Виролайнен говорила в интервью телеканалу «МатчТВ», что сегодняшним выступлением в целом довольна.

Первое место здесь заняла сборная Франции. Вторыми финишировали немецкие биатлонистки. Бронза досталась команде Швеции. Уже через полтора часа Кубок мира в Оберхофе завершится мужской эстафетой 4х7,5.