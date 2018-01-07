Российские биатлонистки вновь остались без медалей на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Сегодня на эстафете 4х6 россиянки заняли лишь 4-е место. Между тем, бежавшая второй на эстафете Дарья Виролайнен говорила в интервью телеканалу «МатчТВ», что сегодняшним выступлением в целом довольна.
Первое место здесь заняла сборная Франции. Вторыми финишировали немецкие биатлонистки. Бронза досталась команде Швеции. Уже через полтора часа Кубок мира в Оберхофе завершится мужской эстафетой 4х7,5.
Комментарии6
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aleksandr39 07 января 2018 | 15:07
Опять не смогли встать с колен .
rktq 07 января 2018 | 15:13
aleksandr39: /Опять не смогли встать с колен ./ и норвежцам забыли выдать "Симбикорт Турбухалер пор.д/ингал. 80 мкг/4,5мкг доза 120 доз АстраЗенека АБ" .
зане дышали астматики...
oldpartizan 07 января 2018 | 15:22
непривычно без скалениума...
vaka257 07 января 2018 | 15:09
Почему-то такое положение сборной не удивляет,а лишь укрепляет в уверенности,что дюшес принимали ,как бы не клялись те,кто к этому спорстменов принуждал...
silver1975 07 января 2018 | 15:10
Юрлова на последней стрельбе пошла ва-банк,рискнула.Вполне могла быть второй,но ва-банк не сработал,поэтому -без медалей
apels 07 января 2018 | 15:40
Надо признать что 4-е место это скорее успешное выступление. Смогли обойти очень сильную сборную Украины.