Вратаря российской сборной по футболу Владимира Габулова заподозрили в применении допинга
По некоторым данным, он попал в число спортсменов, допинг-пробами которых заинтересовалась ФИФА.
У российского голкипера, который буквально на днях вышел на международный уровень, заключив контракт с бельгийским клубом «Брюгге», могут возникнуть проблемы. Портал Life со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» пишет, что Габулов оказался в числе 11 игроков, чьи допинг-пробы ФИФА запросила у РФС. Речь идет о пробах, взятых в 2012-2013 годах в момент нахождения футболистов в расположении своих клубов.
Ранее сообщалось, что на момент получения анализов четверо игроков выступали за ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты из «Крыльев Советов», «Ахмата», который тогда еще назывался «Тереком», и «Анжи». Именно за последний клуб в тот период играл Габулов.
«Мутко против» утверждает, что в числе спортсменов, попавших под подозрение, также оказались Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Благой Георгиев и другие.
34-летний Габулов подписал контракт с «Брюгге» на 1,5 года. Сумма трансфера официально не сообщается.
Комментарии15
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aleksandr39 07 января 2018 | 15:05
Если боевики из ОПГ " днр -лугандон " всегда находятся в состоянии наркотического опьянения ,то почему нельзя спортсменам принимать допинг ?
george1 07 января 2018 | 15:09
Прикольно будет если сборную снимут с домашнего чемпионата.
blackandwhite 07 января 2018 | 15:26
aleksandr39: Чё, плохую траву тебе боевики ДНР подогнали?
jblack2 07 января 2018 | 15:36
aleksandr39: ты один из них, и сейчас под этой дурью?..
vasyakirin 07 января 2018 | 15:05
К 2018 сборную набирать придется с улицы......
abuvgrobu 07 января 2018 | 15:07
Не, домашний чемпионат мира состоится, я думаю.. Но и без того хромающую на обе ноги сборную лишат ключевых игроков таким вот "допинговым" образом и вновь хорошенько оттопчутся на бессловесной России..
ivanov356 07 января 2018 | 15:28
abuvgrobu: У чекиста холодная голова и руки, вот и игроки должны быть такие же, с патриотов двойной спрос от врагов.
lnmanusnostras1 07 января 2018 | 15:09
Бред, на кой черт вратарю принимать допинг вообще?
malanoff 07 января 2018 | 15:31
lnmanusnostras1: "Бред, на кой черт вратарю принимать допинг вообще?
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Вратарь с допингом становится "Львом"
piterjanis 07 января 2018 | 15:34
lnmanusnostras1: значит вы запутинец,раз так считаете. да-да.
put__out 07 января 2018 | 15:13
То не допинг, а бытовой кокс...
eduard53 07 января 2018 | 15:17
Вот уж кого незачем проверять на допинг, так это наших футболистов: судя по их игре, никакой допинг тут не влиял и не поможет. Так что зря только время тратят контролёры из ФИФА ...
blackandwhite 07 января 2018 | 15:21
Тормозную жидкость уже к допингу приравняли?
kraft 07 января 2018 | 15:24
Гнать его в три шеи.
babushkatata 07 января 2018 | 15:50
Полагаю, что все профессиональные спортсмены используют тот или иной вид допинга.. Юниоры, возможно, тоже.. Как проверяют помидоры на наличие нитратов сверх ПДК, так и спортсменов надо проверять перед стартом..
При присвоении спортивных разрядов тоже, получается, надо проверять на допинг. Тренеров - проверять на детекторе лжи и т.д.
Красавиц - проверять на силикон.
В общем, приехали!