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15:00, 07 января 2018

Вратаря российской сборной по футболу Владимира Габулова заподозрили в применении допинга

По некоторым данным, он попал в число спортсменов, допинг-пробами которых заинтересовалась ФИФА.

У российского голкипера, который буквально на днях вышел на международный уровень, заключив контракт с бельгийским клубом «Брюгге», могут возникнуть проблемы. Портал Life со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» пишет, что Габулов оказался в числе 11 игроков, чьи допинг-пробы ФИФА запросила у РФС. Речь идет о пробах, взятых в 2012-2013 годах в момент нахождения футболистов в расположении своих клубов.

Ранее сообщалось, что на момент получения анализов четверо игроков выступали за ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты из «Крыльев Советов», «Ахмата», который тогда еще назывался «Тереком», и «Анжи». Именно за последний клуб в тот период играл Габулов.

«Мутко против» утверждает, что в числе спортсменов, попавших под подозрение, также оказались Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Благой Георгиев и другие.

34-летний Габулов подписал контракт с «Брюгге» на 1,5 года. Сумма трансфера официально не сообщается.

Комментарии

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aleksandr39 07 января 2018 | 15:05

Если боевики из ОПГ " днр -лугандон " всегда находятся в состоянии наркотического опьянения ,то почему нельзя спортсменам принимать допинг ?

george1 07 января 2018 | 15:09

Прикольно будет если сборную снимут с домашнего чемпионата.

blackandwhite 07 января 2018 | 15:26

aleksandr39: Чё, плохую траву тебе боевики ДНР подогнали?

jblack2 07 января 2018 | 15:36

aleksandr39: ты один из них, и сейчас под этой дурью?..

vasyakirin 07 января 2018 | 15:05

К 2018 сборную набирать придется с улицы......

abuvgrobu 07 января 2018 | 15:07

Не, домашний чемпионат мира состоится, я думаю.. Но и без того хромающую на обе ноги сборную лишат ключевых игроков таким вот "допинговым" образом и вновь хорошенько оттопчутся на бессловесной России..

ivanov356 07 января 2018 | 15:28

abuvgrobu: У чекиста холодная голова и руки, вот и игроки должны быть такие же, с патриотов двойной спрос от врагов.

lnmanusnostras1 07 января 2018 | 15:09

Бред, на кой черт вратарю принимать допинг вообще?

malanoff 07 января 2018 | 15:31

lnmanusnostras1: "Бред, на кой черт вратарю принимать допинг вообще?
============================
Вратарь с допингом становится "Львом"

piterjanis 07 января 2018 | 15:34

lnmanusnostras1: значит вы запутинец,раз так считаете. да-да.

put__out 07 января 2018 | 15:13

То не допинг, а бытовой кокс...

eduard53 07 января 2018 | 15:17

Вот уж кого незачем проверять на допинг, так это наших футболистов: судя по их игре, никакой допинг тут не влиял и не поможет. Так что зря только время тратят контролёры из ФИФА ...

blackandwhite 07 января 2018 | 15:21

Тормозную жидкость уже к допингу приравняли?

kraft 07 января 2018 | 15:24

Гнать его в три шеи.

babushkatata 07 января 2018 | 15:50

Полагаю, что все профессиональные спортсмены используют тот или иной вид допинга.. Юниоры, возможно, тоже.. Как проверяют помидоры на наличие нитратов сверх ПДК, так и спортсменов надо проверять перед стартом..
При присвоении спортивных разрядов тоже, получается, надо проверять на допинг. Тренеров - проверять на детекторе лжи и т.д.

Красавиц - проверять на силикон.
В общем, приехали!

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