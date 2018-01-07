Вратаря российской сборной по футболу Владимира Габулова заподозрили в применении допинга

По некоторым данным, он попал в число спортсменов, допинг-пробами которых заинтересовалась ФИФА.

У российского голкипера, который буквально на днях вышел на международный уровень, заключив контракт с бельгийским клубом «Брюгге», могут возникнуть проблемы. Портал Life со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» пишет, что Габулов оказался в числе 11 игроков, чьи допинг-пробы ФИФА запросила у РФС. Речь идет о пробах, взятых в 2012-2013 годах в момент нахождения футболистов в расположении своих клубов.

Ранее сообщалось, что на момент получения анализов четверо игроков выступали за ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты из «Крыльев Советов», «Ахмата», который тогда еще назывался «Тереком», и «Анжи». Именно за последний клуб в тот период играл Габулов.

«Мутко против» утверждает, что в числе спортсменов, попавших под подозрение, также оказались Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Благой Георгиев и другие.

34-летний Габулов подписал контракт с «Брюгге» на 1,5 года. Сумма трансфера официально не сообщается.