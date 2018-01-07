Z Архив новостей новости
5 11 6 591
14:31, 07 января 2018

Астронавт Джон Янг, который дважды летал на Луну, умер в США

Ему было 87 лет.

Его называют самым опытным астронавтом NASA. Он проработал в аэрокосмическом агентстве 42 года. Джон Янг первый среди астронавтов, кто шесть раз выходил в открытый космос. И единственный кто летал на разных типах кораблей: Джемини, Аполлон и Колумбия. 1972й год стал выдающимся для астронавта. Янг, командуя кораблём Аполлон-16, высадился на Луну. Прогулялся по поверхности спутника Земли и даже прокатился за рулём специального автомобиля. До этого он летал вокруг Луны в орбитальном отсеке, но на поверхность не выходил. В апреле 81-го Янг командовал первым пилотируемым полётом корабля Колумбия по программе Спейс-шаттл. В общей сложности в космосе провёл 835 часов. Последний полёт совершил в 83-м. Пожилой астронавт умер от осложнений, вызванных пневмонией. В NASA отметили храбрость Янга. И назвали его одним из пионеров космоса, которые привели США к первым крупным достижениям в этой сфере.

За всю историю человечества на Луне побывали всего 12 человек. Первым на поверхность спутника Земли ступил в июле 1969 американский астронавт Нил Армстронг.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

odobryam_s 07 января 2018 | 14:41

Вот это я понимаю приключение! Шутка ли, на Луну слетать и вернуться!

max3446 07 января 2018 | 14:45

ученые и эксперты уже убедительно доказали, что американцев не то что на Луне, вообще в космосе не было. Взлетали муляжи, а астронавты прятались в это время в подвале на стартовой площадке. А потом уже в павильонах снимали свои космические миссии. Единственное американцы не учли, что со временем цифровые технологии будут всё лучше и их фейки легко разоблачат.

odobryam_s 07 января 2018 | 14:50

max3446: Очередной тупой еблан затянул старую песню... Дай волю таким как ты, вы тут же начнете опровергать вообще все, вплоть до существования интернета или "айфона"..... Идиоты тупорылые, друих слов для вас нет!

max3446 07 января 2018 | 14:55

odobryam_s: Бегите облизывайте ваших любимых врунов американцев. Только аккуратнее. а то еще задний проход настолько им залижите, что они по большому ходить не смогут.

moncegorskyi 07 января 2018 | 15:12

max3446: ты еще дважды Герою Советского Союза космонавту Алексею Леонову поведай о "доказательствах ученых", что все это в павильйонах. К счастью он жив еще один из могикан- покорителей космоса и который внимательно следил в те далекие 60е за высадкой астронавтов на Луну и входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/«Зонд» и посадке на неё Л3. Он бы тебе плюнул в рыло номерной ты тупорылый тролль.

max3446 07 января 2018 | 16:00

moncegorskyi: наши то в отличии от пендосов реально были в космосе. Это никто никогда не опроверг и не сможет. Потому что мы мультики под видом выхода в космос не показывали, а пендосы показывали. Своими глазами это видел.

hz6691 07 января 2018 | 15:02

max3446: По заверениях подобных ученых и экспертов: мировая экономика должна была рухнуть при цене на нефть 80$; США обанкротиться, а ЕС развалиться.

moncegorskyi 07 января 2018 | 15:05

max3446: ученые "убедительно" доказали и другое, что земля плоская , только загляни в youtube, где а ля нашинские "профессора" это убедительно доказывают. И ты один из них, которому видно такие "теории" по душе.

dedmazay007 07 января 2018 | 15:44

max3446: Вот когда таким прыщавым дегенератам дают высказываться в эфире Эха, хочется Пригожина подвесить за яйца.

delovoy_podolsk 07 января 2018 | 15:29

Всё что не может проверить самолично простой россиянин российские пропагандоны ставят под сомнение, как достижения американцев. Если бы они могли, то и всю промышленность с классным автомобиле строением, с военным вооружением, с компьютерами, бытовой техникой, с огромным количеством промышленных изобретений, вплоть до всех строительных технологий они бы приписали кабы кому, вплоть до инопланетян, но только не США или Европе. Идёт это от того, что на их фоне российские "достижения" равны почти нулю. Всё украдено, заимствованно, переделано с ухудшениями и упрощениями. И у любого здравомыслящего гражданина возникает вопрос: " А зачем мне подчинятся людям, которые в своей собственной державе не могут наладить производства даже нормальной одежды, пылесосов, ботинок, стройматериалов? К чему идти и воевать за продолжение властвования этих недоумков, а не проще ли сдаться и стать подданным более умных людей из США и Германии?
Умер Джо Янг - опытнейший космонавт США, представляю какую помойку разведут по его поводу совдеповские ублюдки усераясь в доказательствах, что Джо Янг в космосе и на Луне не был. Ублюдки они и есть ублюдки, что с них взять...

odobryam_s 07 января 2018 | 15:54

delovoy_podolsk: А что взять с этих пресловутых 86%, у которых вместо башки телевизор? Тупое стадо, не более....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 января Поздравить…

5 261 6 5976 04.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Владимир Путин своим указом уволил 10 тысяч сотрудников ГИБДД В ведомстве, по сведениям издания, сократили фактически каждого пятого…

5 154 6 100488
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина «Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам»...

5 355 6 43954 31.12
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, праздники, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора бы Вашингтону перестать бросаться словами Мир наблюдает, как американцы отчаянно цепляются за концепцию собственного исключительного лидерства, в реальности не будучи в состоянии предложить миру что-либо, кроме угроз и санкций…

5 234 6 12106 10:08
Kсша, политика, государство, мнения
Новости

ВТО подала в арбитражный суд Евросоюза иск против России Она требует, чтобы Москва ежегодно выплачивала более миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины…

5 118 6 7365
Блоги

Наталья Поклонская: Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной Рады Украины К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе!..

5 457 6 33644 06.01
Kполитика, депутаты, украина, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Немыслимо для демократического общества Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии…

5 473 6 34986 04.01
Kсми, журналистика, латвия, мнения
Голосование
Какая идея вам ближе?
5 217 6 16365 03.01
Новости

Конфликт вокруг священников московского патриархата обостряется на Украине Неизвестные избили в Запорожье двух человек, которые принесли игрушку к одному из храмов…

5 223 6 17102
Блоги

Наталья Поклонская: Надеюсь, 110-ю годовщину Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах Позорная кучка радикалов на захваченной хунтой Украине является демонстрацией беззакония и глумления над памятью о войне, над русскими, украинцами, поляками, евреями…

5 548 6 43097 03.01
Kполитика, украина, крым, общество, мнения
Блоги

Григорий Меламедов политолог

Организаторы бойкота не говорят всей правды Навальный вынужден играть на обострение. Каждое его действие должно быть радикальнее предыдущего, иначе он потеряет темп…

5 212 6 17196 03.01
Kполитика, выборы, навальный, общество, события
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Приглашение к дискуссии по поводу бойкота Кампания Навального может даже увеличить процент голосов за Явлинского и Собчак. Помимо бойкота, кампания «забастовки избирателей» подразумевает широкомасштабную подготовку и участие наблюдателей…

5 122 6 9928 02.01
Kобщество, выборы, политика, мнения
Блоги

Сергей Собянин: Платные парковки: спасти город от пробок В целом платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД…

5 169 6 13817 04.01
Kавтомобили, москва, мэр, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Великий украинский праздник — день рождения Бандеры Нет таких идей, которые могут оправдать насилие. Поэтому и Бандера, и Сталин, и Гитлер для меня находятся примерно в одном котле ада…

5 436 6 37337 02.01
Kукраина, бандера, история, общество, акции, фото, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О спросе на свободу и демократию Возникла мысль: почему у нас так не любят реформаторов? Я подчеркиваю, реформаторов, не революционеров. Вот с революционерами у нас как-то все хорошо…

5 100 6 8590 05.01
Kгосударство, общество, история, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Лицемерие в позиции США Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира…

5 107 6 9581 03.01
Kсша, интернет, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Сирии накануне вечером вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим. Во всяком случае, так утверждает Telegram-канал Directorate 4, который отслеживает деятельность боевиков.

5 44 6 91876
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Воспитание верования в Деда Мороза – это отличный способ воспитать послушного идиота, который потом покорно станет в очередь к какому-нибудь ребру или какому-нибудь поясу…

5 115 6 119620 03.01
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, выборы-2018, религия, видео, передачи
Голосование
Политическая карьера Алексея Навального на этих выборах…
5 106 6 31188 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва превратилась в зону специального режима Народ просто не понимал, что происходит. Люди как «бараны» шли в метро и уезжали крайне недовольные…

5 355 6 263003 02.01
Kмосква, праздники, полиция, общество, безопасность, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

СССР никуда не ушел. Кладбище убийц у кремлевской стены — как было, так и есть. А ниже или выше будет похоронен главный убийца и будет он тлеть на открытом доступе или под землей – второй вопрос…

5 332 6 111485 04.01
#слушать 40:02 8читать ;смотреть $скачать 9.2 МБ
Kполитика, власть, выборы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6591607
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3221253

Сегодня в эфире