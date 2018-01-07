Астронавт Джон Янг, который дважды летал на Луну, умер в США
Ему было 87 лет.
Его называют самым опытным астронавтом NASA. Он проработал в аэрокосмическом агентстве 42 года. Джон Янг первый среди астронавтов, кто шесть раз выходил в открытый космос. И единственный кто летал на разных типах кораблей: Джемини, Аполлон и Колумбия. 1972й год стал выдающимся для астронавта. Янг, командуя кораблём Аполлон-16, высадился на Луну. Прогулялся по поверхности спутника Земли и даже прокатился за рулём специального автомобиля. До этого он летал вокруг Луны в орбитальном отсеке, но на поверхность не выходил. В апреле 81-го Янг командовал первым пилотируемым полётом корабля Колумбия по программе Спейс-шаттл. В общей сложности в космосе провёл 835 часов. Последний полёт совершил в 83-м. Пожилой астронавт умер от осложнений, вызванных пневмонией. В NASA отметили храбрость Янга. И назвали его одним из пионеров космоса, которые привели США к первым крупным достижениям в этой сфере.
За всю историю человечества на Луне побывали всего 12 человек. Первым на поверхность спутника Земли ступил в июле 1969 американский астронавт Нил Армстронг.
Комментарии11
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odobryam_s 07 января 2018 | 14:41
Вот это я понимаю приключение! Шутка ли, на Луну слетать и вернуться!
max3446 07 января 2018 | 14:45
ученые и эксперты уже убедительно доказали, что американцев не то что на Луне, вообще в космосе не было. Взлетали муляжи, а астронавты прятались в это время в подвале на стартовой площадке. А потом уже в павильонах снимали свои космические миссии. Единственное американцы не учли, что со временем цифровые технологии будут всё лучше и их фейки легко разоблачат.
odobryam_s 07 января 2018 | 14:50
max3446: Очередной тупой еблан затянул старую песню... Дай волю таким как ты, вы тут же начнете опровергать вообще все, вплоть до существования интернета или "айфона"..... Идиоты тупорылые, друих слов для вас нет!
max3446 07 января 2018 | 14:55
odobryam_s: Бегите облизывайте ваших любимых врунов американцев. Только аккуратнее. а то еще задний проход настолько им залижите, что они по большому ходить не смогут.
moncegorskyi 07 января 2018 | 15:12
max3446: ты еще дважды Герою Советского Союза космонавту Алексею Леонову поведай о "доказательствах ученых", что все это в павильйонах. К счастью он жив еще один из могикан- покорителей космоса и который внимательно следил в те далекие 60е за высадкой астронавтов на Луну и входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/«Зонд» и посадке на неё Л3. Он бы тебе плюнул в рыло номерной ты тупорылый тролль.
max3446 07 января 2018 | 16:00
moncegorskyi: наши то в отличии от пендосов реально были в космосе. Это никто никогда не опроверг и не сможет. Потому что мы мультики под видом выхода в космос не показывали, а пендосы показывали. Своими глазами это видел.
hz6691 07 января 2018 | 15:02
max3446: По заверениях подобных ученых и экспертов: мировая экономика должна была рухнуть при цене на нефть 80$; США обанкротиться, а ЕС развалиться.
moncegorskyi 07 января 2018 | 15:05
max3446: ученые "убедительно" доказали и другое, что земля плоская , только загляни в youtube, где а ля нашинские "профессора" это убедительно доказывают. И ты один из них, которому видно такие "теории" по душе.
dedmazay007 07 января 2018 | 15:44
max3446: Вот когда таким прыщавым дегенератам дают высказываться в эфире Эха, хочется Пригожина подвесить за яйца.
delovoy_podolsk 07 января 2018 | 15:29
Всё что не может проверить самолично простой россиянин российские пропагандоны ставят под сомнение, как достижения американцев. Если бы они могли, то и всю промышленность с классным автомобиле строением, с военным вооружением, с компьютерами, бытовой техникой, с огромным количеством промышленных изобретений, вплоть до всех строительных технологий они бы приписали кабы кому, вплоть до инопланетян, но только не США или Европе. Идёт это от того, что на их фоне российские "достижения" равны почти нулю. Всё украдено, заимствованно, переделано с ухудшениями и упрощениями. И у любого здравомыслящего гражданина возникает вопрос: " А зачем мне подчинятся людям, которые в своей собственной державе не могут наладить производства даже нормальной одежды, пылесосов, ботинок, стройматериалов? К чему идти и воевать за продолжение властвования этих недоумков, а не проще ли сдаться и стать подданным более умных людей из США и Германии?
Умер Джо Янг - опытнейший космонавт США, представляю какую помойку разведут по его поводу совдеповские ублюдки усераясь в доказательствах, что Джо Янг в космосе и на Луне не был. Ублюдки они и есть ублюдки, что с них взять...
odobryam_s 07 января 2018 | 15:54
delovoy_podolsk: А что взять с этих пресловутых 86%, у которых вместо башки телевизор? Тупое стадо, не более....