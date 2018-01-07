Астронавт Джон Янг, который дважды летал на Луну, умер в США

Ему было 87 лет.

Его называют самым опытным астронавтом NASA. Он проработал в аэрокосмическом агентстве 42 года. Джон Янг первый среди астронавтов, кто шесть раз выходил в открытый космос. И единственный кто летал на разных типах кораблей: Джемини, Аполлон и Колумбия. 1972й год стал выдающимся для астронавта. Янг, командуя кораблём Аполлон-16, высадился на Луну. Прогулялся по поверхности спутника Земли и даже прокатился за рулём специального автомобиля. До этого он летал вокруг Луны в орбитальном отсеке, но на поверхность не выходил. В апреле 81-го Янг командовал первым пилотируемым полётом корабля Колумбия по программе Спейс-шаттл. В общей сложности в космосе провёл 835 часов. Последний полёт совершил в 83-м. Пожилой астронавт умер от осложнений, вызванных пневмонией. В NASA отметили храбрость Янга. И назвали его одним из пионеров космоса, которые привели США к первым крупным достижениям в этой сфере.

За всю историю человечества на Луне побывали всего 12 человек. Первым на поверхность спутника Земли ступил в июле 1969 американский астронавт Нил Армстронг.