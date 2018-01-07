Российский лыжник Сергей Устюгов из-за травмы снялся с лыжной гонки «Тур де Ски». Перед заключительным этапом он занимал 3-е место. Травму Устюгов получил в ходе пятого этапа многодневки в минувший четверг. Действующий победитель гонки в понедельник пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет понятен характер травмы спины, сообщили в Федерации лыжных гонок России.