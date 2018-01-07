Российский лыжник Сергей Устюгов из-за травмы снялся с лыжной гонки «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов из-за травмы снялся с лыжной гонки «Тур де Ски». Перед заключительным этапом он занимал 3-е место. Травму Устюгов получил в ходе пятого этапа многодневки в минувший четверг. Действующий победитель гонки в понедельник пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет понятен характер травмы спины, сообщили в Федерации лыжных гонок России.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vaka257 07 января 2018 | 14:40
Без дюшеса,конечно, тяжеловато будет...
leon_46 07 января 2018 | 15:00
vaka257: Не надо злорадствовать. Устюгов - чистый спортсмен и все его медали заслужены. Пожелаю ему успешного выступления на Олимпиаде.
boooben 07 января 2018 | 14:41
Только бы мочевой не ушиб.
babich174 07 января 2018 | 14:58
Меня удивили слова комментатора Д. Губерниева, что некто из российской сборной не попал в 60 сильнейших.
Как перестали жрать допинг, так и биатлонисты и лыжники лишились своей гениальности.
Какие доказательства еще нужны?