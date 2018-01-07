Алексей Навальный пожаловался на слежку за собой и своими родными
У себя в Твиттере политик написал, что одни и те же люди следят за ним с супругой второй день их пребывания в Петербурге. Он отнесся к этому с иронией, отметив, что сотрудников на задании необходимо периодически менять и не нарушать трудовое законодательство.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_wbane 07 января 2018 | 14:35
Навальный прав!!!
akademik_ugarov_56 07 января 2018 | 14:38
Здоровье Алексея вызывает тревогу последнее время. Как душевное, так и физическое.
Не удивлюсь, если Навальный скоропостижно скончается в скором времени. От сердечного приступа, например. Совсем не следит за собой...
tanunnah_karl 07 января 2018 | 14:48
akademik_ugarov_56: vaka257: akademik_ugarov_56: Да у Льохи просто "День сурка", сегодня день второй.
iwanow62 07 января 2018 | 14:37
Всевидящее Око Сисяна.
odobryam_s 07 января 2018 | 14:38
Вот! Как и было сказано - за манией величия частенько следует и мания преследования!
tormoz15 07 января 2018 | 15:00
odobryam_s: До какой степени может достигнуть деградация!
odobryam_s 07 января 2018 | 15:56
tormoz15: Во-во! И ведь находятся деграданты, которые поддерживают эту поганую навальнятину!
piterjanis 07 января 2018 | 14:39
В Питере снег выпал. Мало кому интересен Навал. Праздник у людей.
liberal_vulgaris 07 января 2018 | 14:42
piterjanis: Это трагедия. Народ забыл про навального и пошел гулять. Ватники питерские :(
vaka257 07 января 2018 | 14:42
piterjanis: Было бы малл интересен,не было бы и "хвоста"...Здесь ,как раз наоборот,власть боится Навального...Она теперь его от нападений беречь будет...Второй Немцов Путину ,ох,как не нужен...
tanunnah_karl 07 января 2018 | 14:51
vaka257: Белочка у твоего Сисяна, раствор зелени бриллиантовой наконец проник в мозг.
liberal_vulgaris 07 января 2018 | 14:40
Теперь, когда навального слили с выборов, из него могут сделать жертвенного кабанчика, как из борыся. Пусть хоть тушкой послужит святому делу борьбы с режимом. Да, и при паранойе хорошо шапочки из фольгои помогают :)
diximania1948 07 января 2018 | 14:50
liberal_vulgaris: А почему ни один ватник не самоубился, ради великого фюрера или собственного самопиара?И почему ты шапочку снял?
liberal_vulgaris 07 января 2018 | 14:56
diximania1948: Потому что служение добру не требует таких жертв. А вот завравшийся зеленорожий жулик уже от собственной тени шарахается
diximania1948 07 января 2018 | 14:47
Почему -то не удивляет, так же следили органы за Политковской, Немцовым.
litovec55 07 января 2018 | 16:29
diximania1948: так же следили органы за
Оглянись, за тобой тоже следят! Да, у хомок параноя.
sisyanfashist 07 января 2018 | 14:48
Кругом шпуены и враги ! Я дам вам парабеллум !
odobryam_s 07 января 2018 | 14:54
sisyanfashist: Да уж, если этот параноик как-то, паче чаяния или по недосмотру психиатров пролезет в Кремль (тьфу-тьфу, чур нас!) то Путин добрячком-либералом покажется! Навальнятина тут же покроет страну сетью лагерей смерти, почище ГУЛАГосвских! Удивительно, как люди этого не понимают!
piterjanis 07 января 2018 | 14:58
odobryam_s: может эти люди(адепты Навального) этого и хотят
max3446 07 января 2018 | 14:53
Ложь и ничтожество навральный - это уже слова синонимы. Ни один вменяемый россиянин этому пустому месту не поверил. Только глупые миньоны верят ему что в День России никто не согласился устанавливать сцену и звук на Сахарова, что ученика за значки с его символикой отчитывали, а не нацистские символы, что Ковальчук с Буре в Америке живут и тд.
suntechnick 07 января 2018 | 14:54
Портянок традиционно всем стадом на тему про Навального сгоняют. А потом путен будет утвреждать - типа кремль его не боится. Ну-ну.
abuvgrobu 07 января 2018 | 14:57
Всхлипы этого существа напоминают пускание пузырей утонувшего в куче дерьма. Таким образом существо пытается судорожно напомнить о себе.. Деньги шлите, короче. На борьбу..
barkas 07 января 2018 | 16:30
Пригожинские тролли переехали в новый офис? По комментам судя, да.
Как работают слаженно, молодцы.