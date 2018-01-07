Площадь пожара в колонии под Якутском составила почти 500 кв.м.
Об этом рассказали в республиканском управлении МЧС. Полностью сгорели кровля и второй этаж одного из здания колонии, где находились заключенные. Были эвакуированы более 120 человек. Никто не пострадал. По словам спасателей, огонь вспыхнул в помещении, где хранились личные вещи осужденных. Предварительная версия – короткое замыкание в электропроводке.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 07 января 2018 | 14:49
Ополченцы начали процесс образования ЯНР ( Якутская Народная Республика ) .