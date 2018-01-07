Площадь пожара в колонии под Якутском составила почти 500 кв.м.

Об этом рассказали в республиканском управлении МЧС. Полностью сгорели кровля и второй этаж одного из здания колонии, где находились заключенные. Были эвакуированы более 120 человек. Никто не пострадал. По словам спасателей, огонь вспыхнул в помещении, где хранились личные вещи осужденных. Предварительная версия – короткое замыкание в электропроводке.