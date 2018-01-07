Взрыв прогремел на юго-западе Стокгольма возле станции метро «Ворбю»
Мужчина поднял подозрительный предмет, который взорвался, сообщили в шведской полиции. По данным интернет-издания «Лоукал», пострадали два человека – мужчина и женщина. Станция и прилегающая территория оцеплены полицией. Других подробностей пока нет.
Комментарии5
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pyx 07 января 2018 | 14:38
Не удивлюсь, если посредством камер слежения, коих в Европе много, окажется что у оставившего взрывчатку уши с кремлёвскими звёздами..
curious69_ 07 января 2018 | 14:57
pyx: Ничего удивительного ... Как братья Царнаевы в США. Проклятые пиндосы насаждают свои порядки по всему миру и воюют по всему миру исключая, территорию России, но РОССИЙСКИЕ ( патриотические) мусульмане вступают в ряды и мстят буржуям...
rktq 07 января 2018 | 15:04
pyx: Проснувшись.. Рух трухлявый,не забудь взглянуть на жопу свою.. Начерчено там.. "Здесь был ПУТИН"
xeipetrov 07 января 2018 | 15:42
pyx: Думаешь опять темнейший? Все беды от него, то в подъезде нассыт, то...
hastings 07 января 2018 | 14:40
Никогда такого не было и вот опять.