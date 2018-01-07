Соратницу акциониста Петра Павленского Оксану Шалыгину освободили из-под стражи в Париже.

Об этом рассказал ее адвокат Доминик Байройтер-Минков. О мотивах принятия такого решения, не сообщается, но по сведениям RFI, суд решил изменить меру пресечения для Шалыгиной по запросу адвоката. Вместо ареста ей назначили «освобождение под судебным контролем» до суда с регулярным посещением полиции. Сам Павленский по-прежнему находится под стражей по делу поджоге Банка Франции.