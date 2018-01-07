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04:15, 07 января 2018

Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд ежегодно за  эмбарго на ввоз свинины.

Как пишет Politico, в ЕС считают такой запрет незаконным. Как утверждают источники издания, на этой неделе ВТО приняла к рассмотрению иск Европейского Союза. В ВТО оценят, насколько оправдана указанная сумма, и  решат, применить ли эту меру в отношении России. €1,4 млрд сопоставимы с годовым объемом экспорта свинины в Россию до введения санкций. В ЕС также намерены увеличивать эту сумму на 15% ежегодно. Ранее российское правительство расширило контрсанкции, запретив поставлять в Россию живых свиней и субпродукты из ЕС и США.

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