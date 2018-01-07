В Москве произошел очередной конфликт с участием националистического движения SERB.

На выставке фотографа Джока Стерджеса троих активистов движения возмутила фотография с обнаженными женщиной и ребенком. Словесная перепалка закончилась тем, что один из членов движения Игорь Брумель разлил на полу «дурно пахнущую жидкость». Прибывшие на место правоохранители, препроводили нарушителей в отдел полиции, где они дали письменные объяснения.