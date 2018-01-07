Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в Санкт-Петербурге.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Накануне на проспекте Ветеранов произошел конфликт между неустановленными лицами. Случайную травму получила проходившая рядом женщина. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента и его обстоятельства. Очевидцы, как передает ИФ, сообщают, что конфликт произошел возле пиццерии. В нем участвовало около десяти мужчин, одетых в черное.
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