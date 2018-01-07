ЦИК сегодня завершает прием документов от самовыдвиженцев на пост президента России.

Как сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, с момента начала избирательной кампании ведомство получило уведомление о проведении собраний избирателей в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов. По предварительным данным, документы для выдвижения в ЦИК сдали порядка десяти самовыдвиженцев. По большинству из них комиссия уже приняла решение.