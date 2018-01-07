Консерваторы и социал-демократы ФРГ начинают зондирующие переговоры о Коалиции.

Спустя более 3 месяцев после выборов в Бундестаг, будет предпринята новая попытка сформировать правительство. Сразу после обнародования первых результатов голосования лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о том, что его партия уходит в оппозицию. Над страной нависла угроза перевыборов или формирования правительства меньшинства. Лишь вмешательство президента Франка-Вальтера Штайнмайера позволило усадить социал-демократов за стол переговоров.