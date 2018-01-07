Британский премьер Тереза Мэй в  понедельник объявит о перестановках в своем кабинете.

По сведениям «Санди таймс», Мэй, в частности назначит нового главу секретариата правительства. Вакансия образовалась после отставки Дамиана Грина, ушедшего в отставку фоне скандала с порнографией в его рабочем компьютере. При этом издание предполагает, что ключевые министры, в том числе финансов — Филип Хаммонд, иностранных дел — Борис Джонсон, внутренних дел — Эмбер Радд и по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои посты.