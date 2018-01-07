В Сирии накануне вечером вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим.

Во всяком случае, так утверждает Telegram-канал Directorate 4, который отслеживает деятельность боевиков. Сообщается, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О потерях с российской стороны ничего не известно. Авторы канала отмечают, что беспилотные летательные аппараты боевиков, как правило, кустарного производства, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом.