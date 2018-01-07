В Сирии накануне вечером вновь была атакована российская авиабаза Хмеймим.
Во всяком случае, так утверждает Telegram-канал Directorate 4, который отслеживает деятельность боевиков. Сообщается, что российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О потерях с российской стороны ничего не известно. Авторы канала отмечают, что беспилотные летательные аппараты боевиков, как правило, кустарного производства, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом.
Комментарии6
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salut__521 07 января 2018 | 03:33
Ежели каждую неделю разбитые вдрызг террористы будут нападать, эдак самолётиков на них не напасёшься. Ну ладно там чумазые путриоты, этих бабы ещё нарожают, а вот железо какую-никакую копейку стоит...
svoboda_ili_smert 07 января 2018 | 03:38
"-Не будет покоя, пока жив Джавдет", - оппозиция против Асада настроена, похоже, серьезно. "-Будет мокрота".
shoorah 07 января 2018 | 03:45
А вроде-то уже всех победили. "И вот опять."
fr_perren 07 января 2018 | 04:04
Ладно что боевики все побеждены, нападения просто плевок в лицо профессионализму ВС России, ну Шойгу вытерся и пошел на доклад к Путину.
nabludatel67 07 января 2018 | 04:04
Ни когда такого не было и вот опять.
opiatnovyi63 07 января 2018 | 04:15
Пока у власти в Сирии палач Асад , а в России- его спонсор , мира в стране не будет!