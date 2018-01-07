В сети появилось видео допроса боевика ИГИЛ – предположительно выходца из России.
Ролик публикует Telegram-канал WarJournal. Пленный, якобы захваченный Сирийскими демократическими силами, называет себя Владимиром Олейниковым. По его словам, он родом из Дагестана. Также пленный утверждает, что присоединился к ИГИЛ не более трех лет назад и все это время был медиком. Он рассказывает, что был задержан при попытке попасть в Турцию, чтобы затем перебраться в Евросоюз по поддельным документам. Он отмечает, что «не может вернуться домой», поскольку его там «посадят».
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