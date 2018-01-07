Самолет «Аэрофлота», задержавшийся в США, вылетел из аэропорта имени Даллеса в Москву.
Об этом сообщается в Твиттере российского посольства. Еще один аэрофлотовский рейс должен вылететь в течение часа. Ранее авиакомпания сообщала, что вылеты задерживались в связи со снегопадом в районе аэропорта имени Джона Кеннеди. Два самолета «Аэрофлота» были вынуждены уйти на запасной аэродром в Вашингтоне.
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