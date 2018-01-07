Причиной пожара в  общежитии академии Генштаба стало короткое замыкание.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны. Возгорание возникло в одном из помещений на пятом этаже корпуса в Новоконюшенном переулке. Общая площадь пожара составила 4 м кв. Силами пожарных возгорание ликвидировано. Никто не пострадал, эвакуация из здания не проводилась. Между тем, ранее в МЧС сообщалось, что из горящего здания было спасено шесть человек.