Причиной пожара в общежитии академии Генштаба стало короткое замыкание.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны. Возгорание возникло в одном из помещений на пятом этаже корпуса в Новоконюшенном переулке. Общая площадь пожара составила 4 м кв. Силами пожарных возгорание ликвидировано. Никто не пострадал, эвакуация из здания не проводилась. Между тем, ранее в МЧС сообщалось, что из горящего здания было спасено шесть человек.
Комментарии1
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payalnick 07 января 2018 | 03:38
Академикам повезло то, что замыкание короткое. А если бы длинное?