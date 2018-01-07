Православные этой ночью встретили один из главных церковных праздников — Рождество Христово.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу. На ней присутствовал премьер Дмитрий Медведев. Владимир Путин участвовал в рождественском богослужении в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой, где был крещен его отец.
Комментарии5
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gaut 07 января 2018 | 02:31
В этот день, православные россияне, традиционно нажрались и всю ночь грохотали петардами. А, что? - чем ни повод хорошо провести время, - говорят чей-то день рожденья...
killed_by_a_trash_bin 07 января 2018 | 02:35
Христос воскрепесе!
a_111111 07 января 2018 | 02:43
killed_by_a_trash_bin: это другой праздник:)
sergoder172 07 января 2018 | 02:45
Ну, покажите её - покажите - эту крысу со свечкой! Мы тут все 86% будем рыдать от счастья!
a_111111 07 января 2018 | 02:46
Православные встречали этот праздник 25 декабря. Сейчас его встречают только 5 поместных церквей...