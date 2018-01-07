Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу. На ней присутствовал премьер Дмитрий Медведев. Владимир Путин участвовал в рождественском богослужении в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой, где был крещен его отец.